В Нагорном Карабахе выступили против участия Турции в переговорах

В Нагорном Карабахе, где сейчас идут военные действия между Арменией и Азербайджаном, отказались от участия Турции в процессе решения конфликта.
Об этом сообщает агентство "Новости-Армения".
Власти так называемой Нагорно-Карабахской Республики настаивают на том, чтобы переговоры были в формате встречи Минской группы ОБСЕ. Ее сопредседателями являются Россия, Франция и США.
В МИД НКР отметили, что Турция предоставляет Азербайджану вооружение для войны, а также рекрутирует боевиков террористических организаций из Ближнего Востока.
К слову, Армения готова пойти на уступки в конфликте вокруг Нагорного Карабаха, если к этому готов и Азербайджан.
Также мы писали о том, что по данным ООН, в Нагорном Карабахе за все время военных действий погибли не менее 40 мирных жителей Армении и Азербайджана.
Ранее сообщалось, что Турция поддерживает Азербайджан в его борьбе за Нагорный Карабах.
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