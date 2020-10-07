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В Нагорном Карабахе выступили против участия Турции в переговорах

7 октября, 04:29

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

В Нагорном Карабахе война должна прекратиться после мирных переговоров

В Нагорном Карабахе, где сейчас идут военные действия между Арменией и Азербайджаном, отказались от участия Турции в процессе решения конфликта.

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Об этом сообщает агентство "Новости-Армения".

Власти так называемой Нагорно-Карабахской Республики настаивают на том, чтобы переговоры были в формате встречи Минской группы ОБСЕ. Ее сопредседателями являются Россия, Франция и США.

В МИД НКР отметили, что Турция предоставляет Азербайджану вооружение для войны, а также рекрутирует боевиков террористических организаций из Ближнего Востока.

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К слову, Армения готова пойти на уступки в конфликте вокруг Нагорного Карабаха, если к этому готов и Азербайджан.

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Также мы писали о том, что по данным ООН, в Нагорном Карабахе за все время военных действий погибли не менее 40 мирных жителей Армении и Азербайджана.

Ранее сообщалось, что Турция поддерживает Азербайджан в его борьбе за Нагорный Карабах.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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Азербайджан Армения Турция война нагорный карабах
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