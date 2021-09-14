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В Японии обнаружили посторонние вещества в вакцине Pfizer

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Украина
14 сентября, 15:58
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К счастью, воспользоваться препаратом не успели
Вакцина от коронавируса Pfizer BioNTech.
Вакцина от коронавируса Pfizer BioNTech. / Фото: Reuters

В японском городе Сагамихара (префектура Канагава) медики обнаружили посторонние вещества в вакцине американской компании Pfizer.

Об этом сообщает сайт префектуры.

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Указано, медики на трех разных пунктах прививания обнаружили посторонние вещества в 18 доз вакцины во время визуального осмотра препаратов перед началом иммунизации.

Таким образом, прививание подозрительными вакцинами удалось избежать.

Кроме того, аналогичный случай обнаружения посторонних веществ в вакцине Pfizer был зафиксирован днем ранее в городе Камакура.

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Вследствие чего, местные власти обратились к производителю с просьбой провести расследование.

Однако другие флаконы, из той же партии, будут использоваться в городах, поскольку медики заявили, что примесей в них замечено не было.

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Побочные эффекты от Pfizer

В середине августа Европейское агентство по лекарственным средствам начало анализ собранных жалоб от людей, которые были вакцинированы Pfizer (PFE.N) и Moderna (MRNA.O). Пациенты пожаловались на три новых побочных эффекта:

  • многоформную эритему – форма аллергической реакции на коже,
  • гломерулонефрит – воспаление почек,
  • нефротический синдром – поражение почек, характеризующееся сильной потерей белка с мочой.

Ранее мы сообщали, что Pfizer и Moderna обновили прайс. Вакцины от COVID-19 подорожают.

Также напомним, у вакцины Pfizer выявили новый побочный эффект.

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