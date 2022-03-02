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Великобритания расширяет санкции против России

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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2 марта, 07:30
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Страна будет морить голодом путинскую военную машину
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Великобритания ввела новые санкции против Российской Федерации, включая запрет российским судам заходить в британские порты и дополнительные экономические меры.

Об этом сообщает правительство Великобритании.

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Какие санкции

Как отмечается, российским судам запретили заходить в британские порты. Запрет распространяется на любые суда, которыми владеют или управляют лица, связанные с Россией. Также власти получат новые полномочия по задержанию российских судов.

"Дополнительные экономические меры, введенные сегодня министром иностранных дел, в том числе против российского Центрального банка и государственного фонда национального благосостояния, также означают, что большая часть российской финансовой системы теперь подпадает под санкции Великобритании", – говорится в заявлении.

Новые меры запрещают физическим и юридическим лицам Великобритании оказывать финансовые услуги Центральному банку РФ, а также Министерству финансов и Фонду национального благосостояния.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасc.
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасc.

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"Мы сказали, что Путин и его окружение заплатят за неспровоцированное и незаконное вторжение в Украину, и мы верны своему слову. Запрет российским судам заходить в британские порты и новые экономические санкции против ключевых российских финансовых учреждений, включая ее центральный банк, в тесном сотрудничестве с нашими союзниками приведут к деградации экономики России и помогут Путину проиграть", – отметила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

По ее словам, Великобритания поддерживает Украину, ее народ и демократию и будет продолжать поддерживать ее дипломатически, экономически, политически и оборонительно.

"Путин и его союзники должны ощутить на себе все последствия своего жестокого и незаконного вторжения в Украину. Вот почему с сегодняшнего дня я поручаю всем британским портам отклонять любые суда, которые находятся под флагом, зарегистрированы, принадлежат или эксплуатируются Россией", – сказал государственный секретарь по транспорту Великобритании Грант Шеппс.

Он отметил, что, запрещая российским кораблям заходить в порты, Великобритания еще больше изолирует Россию и подорвет ее экономический потенциал, а также будет "морить голодом путинскую военную машину".

Санкции от BMW для РФ

Концерн BMW останавливает производство своих автомобилей на калининградском заводе "Автотор". Также прекращаются поставки машин на российский рынок.

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"В связи с текущей геополитической ситуацией мы остановим наше местное производство и экспорт на российский рынок до дальнейшего уведомления", — заявили в концерне.

Кроме этого, в BMW не исключают остановку производства и на других заводах компании из-за сбоя цепочек поставок и закрытия ряда поставщиков в Украине.

Напомним, президент США Джо Байден объявил о запрете российским самолетам находиться в воздушном пространство США. Поскольку в России живут граждане Штатов, официальные лица готовят план, как им покинуть страну.

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Распространение наркотиков в странах мира
Кокаин, опиаты или канабис - что популярнее
Канабис

Популярен по всему миру: Северная Америка, Куба, Ямайка, Перу, Боливия, Чили, Аргентина. Африка - Алжир, Судан, Мадагаскар, ЮАР. Европа - особенно Франция. Турция, Пакистан, Индонезия, Филиппины. Считается легким наркотиком, вызывает состояние, сходное с опьянением, не вызывает сильной физической зависимости.

Опиаты

Популярны в Украине, Беларуси, Иране, Туркменистане, Таджикистане, Афганистане, Индии, Мьянме, Вьетнаме. К опиатам относятся морфин, опиум, кодеин, героин - последний особенно опасен. Вызывают непреодолимую физическую зависимость, употребление обычно приводит к смерти в течение нескольких лет.

Амфетамин и другие стимуляторы

Популярны в Европе: Франция, Германия, Чехия. А также в Японии, Саудовской Аравии, Монголии и Китае. Под воздействием стимуляторов, таких как метамфетамин, амфетамин, экстази, возрастает физическая и умственная активность, человек может несколько дней обходиться без сна и пищи. Опасны для сердца, нервной системы.

Кокаин

В свое время пользовался чрезвычайной популярностью в США и Канаде. Сейчас всего несколько стран, где кокаин преобладает: Италия, Доминиканская республика, Тринидад и Тобаго. По воздействию сходен с амфетаминами. Может привести к внезапной остановке сердца, шоку и коме. Вызывает сильное психологическое привыкание.

Таблетки и токсические пары

Венесуэла, Греция, Чехия, Албания, Нидерланды, Литва, Сербия, Саудовская Аравия. Транквилизаторы и седативные: бензодиазепины, барбитураты, а также пары химических веществ, например, клея или бензина. Опасны для печени, головного мозга и нервной системы. Распространены в бедных, авторитарных странах или в связи с миграцией.

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