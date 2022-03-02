Великобритания расширяет санкции против России

Страна будет морить голодом путинскую военную машину

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Великобритания ввела новые санкции против Российской Федерации, включая запрет российским судам заходить в британские порты и дополнительные экономические меры.

Об этом сообщает правительство Великобритании.

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Какие санкции

Как отмечается, российским судам запретили заходить в британские порты. Запрет распространяется на любые суда, которыми владеют или управляют лица, связанные с Россией. Также власти получат новые полномочия по задержанию российских судов.

"Дополнительные экономические меры, введенные сегодня министром иностранных дел, в том числе против российского Центрального банка и государственного фонда национального благосостояния, также означают, что большая часть российской финансовой системы теперь подпадает под санкции Великобритании", – говорится в заявлении.

Новые меры запрещают физическим и юридическим лицам Великобритании оказывать финансовые услуги Центральному банку РФ, а также Министерству финансов и Фонду национального благосостояния.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасc.

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"Мы сказали, что Путин и его окружение заплатят за неспровоцированное и незаконное вторжение в Украину, и мы верны своему слову. Запрет российским судам заходить в британские порты и новые экономические санкции против ключевых российских финансовых учреждений, включая ее центральный банк, в тесном сотрудничестве с нашими союзниками приведут к деградации экономики России и помогут Путину проиграть", – отметила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

По ее словам, Великобритания поддерживает Украину, ее народ и демократию и будет продолжать поддерживать ее дипломатически, экономически, политически и оборонительно.

"Путин и его союзники должны ощутить на себе все последствия своего жестокого и незаконного вторжения в Украину. Вот почему с сегодняшнего дня я поручаю всем британским портам отклонять любые суда, которые находятся под флагом, зарегистрированы, принадлежат или эксплуатируются Россией", – сказал государственный секретарь по транспорту Великобритании Грант Шеппс.

Он отметил, что, запрещая российским кораблям заходить в порты, Великобритания еще больше изолирует Россию и подорвет ее экономический потенциал, а также будет "морить голодом путинскую военную машину".

Санкции от BMW для РФ

Концерн BMW останавливает производство своих автомобилей на калининградском заводе "Автотор". Также прекращаются поставки машин на российский рынок.

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"В связи с текущей геополитической ситуацией мы остановим наше местное производство и экспорт на российский рынок до дальнейшего уведомления", — заявили в концерне.

Кроме этого, в BMW не исключают остановку производства и на других заводах компании из-за сбоя цепочек поставок и закрытия ряда поставщиков в Украине.

Напомним, президент США Джо Байден объявил о запрете российским самолетам находиться в воздушном пространство США. Поскольку в России живут граждане Штатов, официальные лица готовят план, как им покинуть страну.

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