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ВОЗ одобрила к использованию первую вакцину от коронавируса

1 января, 09:00

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Pfizer уже применяется в США и в других странах

Всемирная организация здравоохранения внесла вакцину от коронавируса компаний Pfizer/BioNTech
в перечень препаратов, рекомендованных для экстренного использования.

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Об этом говорится в заявлении ВОЗ.

"Сегодня Pfizer/BioNTech от COVID-19... стала первым подобным препаратом, получившим от ВОЗ разрешение на экстренное использование", – говорится в сообщении.

Экстренное разрешение на применение выдается в случаях, когда с одной стороны препарат необходим для борьбы против серьезных эпидемий, а с другой – еще доступны не все результаты испытаний.

Решение ВОЗ означает, что страны смогут утвердить использование вакцины в экстренном порядке значительно быстрее и наладить импорт препарата.

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Напомним, производитель ранее одобренной для иммунизации жителей Европейского Союза вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech отложил доставку новый партий препарата в восемь стран ЕС.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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