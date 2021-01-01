ВОЗ одобрила к использованию первую вакцину от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения внесла вакцину от коронавируса компаний Pfizer/BioNTech
в перечень препаратов, рекомендованных для экстренного использования.
Об этом говорится в заявлении ВОЗ.
"Сегодня Pfizer/BioNTech от COVID-19... стала первым подобным препаратом, получившим от ВОЗ разрешение на экстренное использование", – говорится в сообщении.
Экстренное разрешение на применение выдается в случаях, когда с одной стороны препарат необходим для борьбы против серьезных эпидемий, а с другой – еще доступны не все результаты испытаний.
Решение ВОЗ означает, что страны смогут утвердить использование вакцины в экстренном порядке значительно быстрее и наладить импорт препарата.
Напомним, производитель ранее одобренной для иммунизации жителей Европейского Союза вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech отложил доставку новый партий препарата в восемь стран ЕС.
Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк