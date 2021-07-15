Українська
$ 27,3
32,25
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

ВОЗ предупредила о новых опасных штаммах коронавируса

15 июля 2021 16:22

Виктория Барановская Виктория Барановская

Новые covid-мутации могут появиться и за короткое время распространиться по планете

В ВОЗ считают, что новые штаммы могут оказаться еще более сложными для контроля/Фото: коллаж "Сегодня"

В ВОЗ считают, что новые штаммы могут оказаться еще более сложными для контроля/Фото: коллаж "Сегодня"

Комитет Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайной ситуации предупредил о вероятном появлении и распространении по планете новых штаммов коронавируса.

Реклама

Об этом генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус заявил на брифинге ВОЗ.

"Комитет по чрезвычайной ситуации из-за COVID выразил обеспокоенность тем, что пандемию коронавируса неправильно называют завершающейся, в то время как она еще не закончилась. Он также предупредил о высокой вероятности появления и глобального распространения новых и, возможно, более опасных штаммов вируса", – заявил Гебреисус.

Читайте также: Мир на пороге третьей волны коронавируса – глава ВОЗ

Не пропусти!
В тренде
Шри-Ланка упростила въезд для привитых украинцев: что изменилось
Путешествовать после вакцинации становится все выгоднее и удобнее. Фото: коллаж "Сегодня"

По его словам, новые штаммы могут оказаться еще более сложными для контроля.

Реклама

Ранее мы сообщали, что обнаруженные в последнее время новые штаммы COVID-19 на сегодняшний день побеждают в гонках с вакцинами от коронавируса. Гебреисус считает, что резкий рост заболеваемости во многих странах напрямую связан с неравномерным распределением вакцин в мире, а не только с постоянно мутирующим вирусом, и обвинил ряд стран в "вакцинном национализме".

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Все говорят. Крестный ход под Одессой и похудение Ким Чен Ына – самые резонансные новости СЕГОДНЯ
Все говорят. Крестный ход под Одессой и похудение Ким Чен Ына – самые резонансные новости СЕГОДНЯУкраина
Первый миллиардер на орбите. Ричард Брэнсон улетел в космос – онлайн-трансляция
Первый миллиардер на орбите. Ричард Брэнсон улетел в космос – онлайн-трансляцияДругие страны
Расстрелянная жена президента Гаити выжила (обновлено)
Расстрелянная жена президента Гаити выжила (обновлено)Другие страны
НАТО продолжит щекотать нервы России – корабли остались в Черном море после Sea Breeze
НАТО продолжит щекотать нервы России – корабли остались в Черном море после Sea BreezeДругие страны
"Слуга народа" будет учиться у Компартии Китая: реакции и лучшие мемы на слова АрахамииВласть
У женщин после прививки Pfizer увеличивается грудь. Что говорят медики
У женщин после прививки Pfizer увеличивается грудь. Что говорят медикиДругие страны

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять