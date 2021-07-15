ВООЗ попередила про нові небезпечні штами коронавірусу

Нові covid-мутації можуть з'явитися і за короткий час поширитися планетою

У ВООЗ вважають, що нові штами можуть виявитися ще складнішими для контролю/Фото: колаж "Сьогодні"

Комітет Всесвітньої організації охорони здоров'я з надзвичайних ситуацій попередив про ймовірну появу і поширення планетою нових штамів коронавірусу.

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Про це генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреїсус заявив на брифінгу ВООЗ.

"Комітет по надзвичайній ситуації через COVID висловив стурбованість тим, що пандемію коронавірусу неправильно називають такою, що завершується, тоді як вона ще не закінчилася. Він також попередив про високу ймовірність появи і глобального поширення нових і, можливо, небезпечніших штамів вірусу", – заявив Гебреїсус.

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За його словами, нові штами можуть виявитися ще складнішими для контролю.

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Раніше ми повідомляли, що виявлені останнім часом нові штами COVID-19 на сьогодні перемагають у перегонах з вакцинами від коронавірусу. Гебреїсус вважає, що різке зростання захворюваності у багатьох країнах безпосередньо пов'язане з нерівномірним розподілом вакцин у світі, а не тільки з постійно мутуючим вірусом, і звинуватив низку країн у "вакцинному націоналізмі".

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