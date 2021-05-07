ВОЗ разрешила первую китайскую COVID-вакцину для экстренного применения

Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski

Китайскую вакцину от коронавируса Sinopharm Всемирная организация здравоохранения разрешила для экстренного применения.

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Об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, передает Reuters.

По его словам, стратегическая консультативная группа экспертов по иммунизации рекомендует вакцину для взрослых в возрасте 18 лет и старше по схеме введения двух доз.

"Это расширяет список вакцин против COVID-19, которые COVAX может покупать, и дает странам уверенность в том, что они смогут ускорить получение разрешения регулирующих органов, а также импортировать вакцину и применять ее", – сказал Гебрейесус.

Препарат Sinopharm — уже шестая вакцина от коронавируса, которую одобрила ВОЗ.

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Тем временем британская вакцина AstraZeneca (Vaxzevria), которую ранее также рекомендовала ВОЗ, может вызывать синдром Гийена-Барре. Это патология, которая сопровождается слабостью мышц, вплоть до паралича.

Как сообщалось ранее, риски образования церебрального венозного тромбоза после применения вакцин компаниями Pfizer и Moderna примерно такие же, как после препарата AstraZeneca.

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