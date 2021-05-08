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Все, что вы могли пропустить ночью, – итоги СЕГОДНЯ

8 мая, 06:00

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

В Иерусалиме сотни верующих начали грубо нарушать общественный порядок, главные события ночи в материале "Сегодня"

США выразили готовность усиливать партнерство с Украиной в сфере безопасности и обороны, а в Израиле в столкновениях пострадали более 200 человек. Сайт "Сегодня" собрал самые важные новости ночи, которые вы могли пропустить.

Столкновения в Израиле на Храмовой горе

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В Иерусалиме сотни верующих начали грубо нарушать общественный порядок. Палестинцы бросали стулья, обувь, камни и бутылки. Для того, чтобы их успокоить, правоохранители применяли электрошокеры, шумовые гранаты и пистолеты с резиновыми пулями.

В результате столкновений мусульман с израильской полицией пострадали более 205 человек, по меньшей мере 80 из них – госпитализированы.

США готовы усиливать партнерство с Украиной

В США в очередной раз заявили, что усиливать партнерство с Украиной в сфере безопасности и обороны и продолжат сотрудничать для достижения ею евроатлантических устремлений. Госсекретарь Энтони Блинкен подтвердил непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, в то же время Соединенные Штаты призвали украинских чиновников усилить корпоративное управление.

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Фото: коллаж "Сегодня"

Иран как никогда близок к созданию ядерного оружия

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан считает, что сейчас Иран как никогда близок к созданию ядерного оружия. По его словам, США полны решимости добиться прогресса в процессе возрождения СВПД. В то же времяИран еще не выразил никакой позиции или указаний на прекращение всех нарушений ядерной сделки с 2019 года.

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Праздничные выходные в Украине будут достаточно холодными, а вот с начала следующей недели к нам придет существенное потепление. Больше всего не повезет жителям восточных областей – там дожди с грозами будут чаще всего.

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