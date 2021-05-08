Все, що ви могли пропустити вночі, – підсумки СЬОГОДНІ

США висловили готовність посилювати партнерство з Україною у сфері безпеки і оборони, а в Ізраїлі в зіткненнях постраждали більше 200 осіб. Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші новини ночі, які ви могли пропустити.

Зіткнення в Ізраїлі на Храмовій горі

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В Єрусалимі сотні вірян почали грубо порушувати громадський порядок. Палестинці кидали стільці, взуття, камені і пляшки. Для того, щоб їх заспокоїти, правоохоронці застосовували електрошокери, шумові гранати та пістолети з гумовими кулями.

В результаті зіткнень мусульман з ізраїльською поліцією постраждали понад 205 осіб, щонайменше 80 з них – госпіталізовані.

США готові посилювати партнерство з Україною

У США в черговий раз заявили, що посилювати партнерство з Україною в сфері безпеки і оборони і продовжать співпрацювати для досягнення нею євроатлантичних прагнень. Держсекретар Ентоні Блінкен підтвердив непохитну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, в водночас Сполучені Штати закликали українських чиновників посилити корпоративне управління.

Іран як ніколи близький до створення ядерної зброї

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан вважає, що зараз Іран як ніколи близький до створення ядерної зброї. За його словами, США сповнені рішучості домогтися прогресу в процесі відродження СВПД. Водночас Іран ще не висловив жодної позиції або вказівок на припинення всіх порушень ядерної угоди з 2019 року.

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Святкові вихідні в Україні будуть досить холодними, а ось з початку наступного тижня до нас прийде істотне потепління. Найбільше не пощастить жителям східних областей – там дощі з грозами будуть найчастіше.