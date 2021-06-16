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Золотые унитазы, операционные и джакузи. На чем летают мировые лидеры (видео)

16 июня 2021 12:34

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Какой "борт № 1" самый дорогой и что можно найти внутри самолета президента Владимира Зеленского – в новом материале "Сегодня"

Сегодня в Женеве президенты США и России могут говорить о войне на Донбассе – на это очень надеется официальный Киев. Джо Байден приземлился в Швейцарии вчера, а Владимира Путина там ожидают сегодня.

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Корреспондент "Сегодня" Валерия Забирко узнала о комфорте и роскоши в самолетах мировых лидеров.

Не секрет, что президенты путешествуют как по миру, так и в своей стране преимущественно по небу – так и быстрее, и удобнее. Однако кто-то выбирает небольшой и комфортный аэробус, а у кого-то на борту обязательные тренажеры, джакузи и унитаз с позолотой.

Самый дорогой в мире

Джо Байден начал свой первый визит в Швейцарию. Фото: Martial Trezzini/REUTERS
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Джо Байден начал свой первый визит в Швейцарию. Фото: Martial Trezzini/REUTERS

Кожаные кресла и деревянная мебель ручной работы – это самый дорогой спецборт мира. На нем летает президент США, вместе с которым одновременно могут комфортно путешествовать 70 пассажиров и 26 членов экипажа.

Есть президентская спальня, рабочий кабинет и тренажерный зал. Это настоящий 5-звездочный отель, только в небе. А еще здесь есть операционная со всем необходимым оборудованием, потому что с главой государства всегда летает и хирург.

Самолет Байдена стоит более 1 млрд долларов, но вовсе не из-за изысканного интерьера.

"Борт № 1" США уникален тем, что он фактически позволяет первому лицу государства управлять определенное время государством. Дублирование системы ядерного арсенала, есть прямая связь с всеми спецслужбами страны", – объясняет авиаэксперт и менеджер авиационного сектора Кирилл Новиков.

Россияне пытаются не отставать

У Путина всячески пытаются доказать, что они не хуже Америки
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У Путина всячески пытаются доказать, что они не хуже Америки / Фото: сайт Кремля

"Летающий Кремль" – так в народе называют двухэтажный лайнер Путина. Весь салон инкрустирован золотом и драгоценными камнями. Даже унитаз с позолотой. Конечно же, здесь есть кабинет, тренажерный зал и спальня с королевской кроватью.

Кроме того, борт защищен от атаки как с земли, так и с неба – корпус имеет покрытие, благодаря которому самолет незаметен для радиолокационных станций.

"Россияне даже в этом случае пытаются показать, что они не хуже американцев. А во многом и лучше, поэтому соревнования таки присутствуют", – указал политолог Владимир Воля.

Кстати, у российского президента таких бортов аж четыре, причем нередко они взлетают одновременно – чтобы никто не догадался, в каком именно летит хозяин Кремля.

А что у Меркель и Макрона?

Самолет немецкого канцлера запомнился своими поломками
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Самолет немецкого канцлера запомнился своими поломками / Фото: Flickr

А вот у Ангелы Меркель самый новый самолет. Его представили лишь год назад, но изнутри журналистам еще не показывали. Старый самолет был скромным, но имел свою особенность – комнату для конфиденциальных разговоров со сверхмощной звукоизоляцией. Борт заменили, потому что там постоянно что-то ломалось. Из-за этого канцлер опаздывала на важные встречи, например на саммит "Большой двадцатки" три года назад.

У французского президента несколько самолетов. Airbus – на дальние расстояния, Dassault Falcon – на короткие. Главное судно довольно просторное, с кухней, душевой и мини-операционной. "Первый борт" Франции – это не только транспорт, но и полноценный пункт управления: отсюда можно в режиме реального времени управлять основными институтами государства, в том числе и вооруженными силами.

У Зеленского ничего лишнего

Внутри "борта №1" Украины роскоши не найдешь

Внутри "борта №1" Украины роскоши не найдешь / Фото: president.gov.ua

У президента Украины Владимира Зеленского тоже довольно современный флот. Основной борт – Airbus А319, который может летать на дальние расстояния – в Америку и обратно. Но внутри он довольно скромный – кожаный салон, спальная зона и рабочий кабинет.

Напомним, что 16 июня в Женеве состоится первый после избрания Джо Байдена президентом Соединенных Штатов саммит США – Россия. Со всеми подробностями вы можете ознакомиться в онлайн-марафоне на сайте "Сегодня".

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