Чем закончилась для Украины встреча глав МИД G20: война, зерно и бойкот Лаврова

Пока Лавров кофе пил, Блинкен пять часов общался с коллегой из Китая / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Подготовительный этап к саммиту лидеров G20 15-16 ноября – встреча глав внешнеполитических ведомств стран "Большой двадцатки" – не дал почвы для того, чтобы говорить о сближении западных стран с восточными. Министры не смогли согласовать совместную резолюцию с осуждением агрессии России против Украины, хотя был консенсус относительно требования разблокировать украинское зерно. Впервые с момента распада СССР высокопоставленный представитель России пережил "холодный душ" вместо привычного для себя радушного приема с дружественным похлопыванием по плечу.

Сайт "Сегодня" разбирался, чем закончилась встреча глав МИД стран "Большой двадцатки".

Война в Украине и ее глобальные последствия доминировали на Бали, признала хозяйка встречи, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди.

"Почти на всех – из 23-х двусторонних встреч, которые я провела, – мы в основном говорили об этом", – рассказала министр журналистам.

Вопрос зерна

Как писало агентство Reuters, встреча министров иностранных дел G20 продемонстрировала консенсус в отношении только одного требования к РФ – снять блокаду экспорта зерна из Украины. Хозяин встречи Ретно Марсуди резюмировала, что последствия войны больше всего ударят по бедным странам, и что возвращение украинского и российского зерна и удобрений в цепочки поставок имеет решающее значение.

"Мы обязаны урегулировать наши разногласия за столом переговоров, а не на поле боя", — призвала Марсуди.

Госсекретарь США Энтони Блинкен напрямую потребовал от России прекратить шантажировать мир продовольствием.

"Украина — не ваша страна. Ее зерно — не ваше зерно. Почему вы блокируете порты? Вы должны выпустить зерно", — потребовал Блинкен от Москвы.

Судя по ответу Лаврова, блокаду они снимать не собираются.

"Если Запад не хочет переговоров, но хочет, чтобы Украина победила Россию на поле боя — потому что были высказаны обе точки зрения, — тогда, возможно, с Западом не о чем говорить", — такова была реакция представителя Кремля.

Вопрос войны

Добиться же консолидированного осуждения G20 России за вооруженное нападение на соседнюю страну не удалось. Агрессивную войну России против Украины однозначно осудили только западно-ориентированные страны "Большой семерки". Индия, Китай и другие государства глобального Юга воздерживаются от критики в адрес России. При этом, как отмечают западные эксперты, развивающиеся страны G20 – Аргентина, Бразилия, Индия и Индонезия – из-за войны в Украине могут столкнуться с серьезными проблемами.

Блинкен считает, что Россия не услышала их требования.

"Мы не видели никаких признаков того, что Россия готова к серьезной дипломатии. Если есть возможность для дипломатии, мы ею воспользуемся", — сказал Блинкен после встречи со своим китайским коллегой Ван И в субботу, передает AFP.

Отмечается, что переговоры Блинкена с Ван И продолжались необычно долго – пять часов. Во время переговоров американская сторона пыталась добиться от Пекина осуждения агрессии против Украины и дистанцирования от Кремля.

Фото Reuters

Перед этим Ван И имел непродолжительные переговоры с Лавровым, на которых китайская сторона призвала сосредоточиться на решении украинской проблемы путем переговоров. Но осуждение в адрес Кремля не прозвучало.

"Под стратегическим руководством глав двух государств наши страны противодействуют вмешательству извне, поддерживают нормальные обмены и организованно развивают сотрудничество в различных областях, демонстрируя устойчивость и стратегическую прочность отношений между двумя странами", – сказано в заявлении МИД КНР, опубликованном после встречи министров.

Изоляция Лаврова

Несмотря на почти нейтральную позицию восточных стран, на Бали России все же дали понять, что она стала страной-изгоем.

Лаврову пришлось уйти с утреннего заседания, когда его коллега из Германии Анналена Бербок, которая недавно побывала в Ирпине и Буче, где своими глазами увидела итоги "русского мира", раскритиковала действия Москвы. Затем Лавров поспешил на выход во время дневного заседания, где по видеосвязи выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Лавров не присутствовал в зале также во время выступления госсекретаря США Энтони Блинкена, который обратился с резкими обвинениями напрямую к российской делегации. Вместо этого Лавров устроил выступление на улице возле отеля Mulia, где проходили встречи G20, и вдоволь наговорился о том, что Россия занимается "освобождением этнических русских в Украине и денацификацией Украины".

Фото Reuters

"Тот факт, что министр иностранных дел России провел большую часть переговоров не в зале, а за его пределами, подчеркивает, что со стороны российского правительства сейчас нет ни грамма желания разговаривать", – подытожила Бербок поведение своего российского коллеги.

Фото Reuters

Когда же официальные лица России собирались выступать на какой-то панели, оттуда демонстративно выходили делегации США, Канады, Великобритании и стран ЕС. Представители ведущих стран мира отказались фотографироваться с Лавровым на совместном протокольном снимке. В итоге этого фото просто нет.

Не состоялась ни одна двусторонняя встреча Лаврова с представителями стран G7, что всегда было важной частью встреч в рамках G20. С обиженным видом глава МИД РФ сказал, что "ни за кем бегать не будет" ради этих встреч.

И даже журналисты не дали Лаврову расслабиться. Во время фотосессии с хозяином мероприятия – главой МИД Индонезии Ретно Марсуди, представители СМИ просто из зала громок спрашивали, когда же Россия остановит войну и почему Кремль этого не делает.

"Был сильный консенсус, и Россия осталась изолированной, как это было много раз с начала этой войны", — резюмировал Блинкен после саммита G20.

Правда, у Лаврова другое мнение.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что Лавров не слушает своих коллег. "Это не самый конструктивный способ присутствовать на встрече G20", — сказал он AFP.

Итоговый документ

В целом никаких революционных решений на встрече министров иностранных дел стран G20 на Бали принято не было. Итоговая декларация, как это обычно бывает после совещаний на уровне министров 20 важнейших промышленно развитых и развивающихся стран мира, не была опубликована.

"Разногласия между западными странами и все более объединяющимся китайско-российским фронтом высветили острые разногласия и свели на нет эффективную дипломатию, когда дело касалось вопросов, связанных с войной в Украине. Западные официальные лица, по-видимому, сосредоточились на решении проблемы нехватки продовольствия и энергоресурсов, что стало глобальной проблемой после вторжения Москвы в Украину, и заявили, что будут работать над заключением блоковых соглашений для противодействия нарастающим глобальным кризисам", – говорится в итоговом материале американского телеканала Fox News.

Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди (справа) приветствует министра иностранных дел Сенегала Айссату Талл Салла / Фото Reuters

"Честно говоря, мы не можем отрицать, что миру стало труднее сидеть вместе. Мир наблюдает за нами, поэтому мы не можем потерпеть неудачу", — сказала глава МИД Индонезии Марсуди.

Возможно, она надеется, что до ноябрьского саммита ситуация с Россией изменится и встреча глав G20 пройдет более конструктивно. Если же Москва не заберет свои войска с территории Украины, эксперты ожидают, что Путина ждет ровно такой же прием 15-16 ноября на Бали, как получил Лавров.

"Захочет ли американский президент или другие представители G7 встретиться в одном зале с Владимиром Путиным, которого обвиняют в военных преступлениях, – об этом дипломатам G20 придется договариваться в течение следующих нескольких месяцев", – резюмирует в итоговом материале DW.

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