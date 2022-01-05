Протесты в Казахстане: украли броневик, штурмуют здания и новые столкновения с полицией (фото, видео)

Акции протеста в Казахстане. Фото: коллаж "Сегодня"
В Казахстане в ночь на 5 января продолжились акции протеста, вызванные ростом цен на топливо. Протестующие вступали в стычки с полицейскими, сотрудники правоохранительных органов применяли светошумовые гранаты и слезоточивый газ, были сожжены десятки машин.
"Сегодня" собрали последнюю информацию о протестах.
Штурм зданий
В Казахстане протестующие ворвались в здание администрации Алматы через двери и разбитые окна. Об этом 5 января сообщает Интерфакс-Казахстан.
Здание загорелось, а вокруг слышны выстрелы. Помимо этого, горит здание прокуратуры.
Что говорят в МВД?
Во время ночных протестов в Казахстане были задержаны более 200 человек. Об этом сообщили в МВД Казахстана. В ведомстве отметили, что по фактам применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства, нападения на здания государственных органов открыты 13 уголовных дел. Сообщается о 95 пострадавших правоохранителях и 37 поврежденных служебных машинах.
В МВД заявили, что в Алматы, Шымкенте и Таразе протестующие пытались напасть на акиматы, они выбивали стекла и двери. В силовом ведомстве Казахстана назвали акции протеста "незаконными".
Улицы убирают после протестов
В Казахстане после ночных протестов убирают крупнейший город страны Алматы. С улиц увозят побитые и сожженные полицейские машины.
Ситуацию в городе военные взяли под контроль под утро. На улицы были выведены военные и бронетехника.
Также в Алматы ввели чрезвычайное положение на 2 недели – до 19 января, оно предполагает среди прочего комендантский час, закрытие города и региона на въезд и выезд, изъятие оружия и проведение личных досмотров.
Президент пошел на уступки
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распустил правительство. Это произошло после массовых протестов в стране. Соответствующий указ появился на сайте главы государства утром.
Распустив правительство, власти Казахстана выполнили одно из требований майдана.
По информации "Новостей Казахстана", президент назначил и. о. премьера и нового госсекретаря. И. о. премьер-министра стал Алихан Смаилов, новым государственным секретарем – Ерлан Карин. На должность первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан назначен Мурат Нуртлеу.
Люди снова выходят на улицы
В Казахстане на фоне протестов начались перебои в работе мобильного интернета и мессенджеров. Однако, по состоянию на утро 5 января, стало известно, что в Алмате возобновились акции протеста, несмотря на введение Чрезвычайного положения.
На кадрах видно, что протестующим удалось захватить полицейскую машину. За отдельными полицейскими, отбившимися от своих отрядов, устраивают погоню.
В городе около 07:00 звучали взрывы – предположительно, от светошумовых гранат. Центр бывшей столицы Казахстана утром был оцеплен нацгвардией. Но туда стягивались колонны протестующих.
Казахские Telegram-каналы пишут, что протестующие прорвали в отдельных местах оцепление силовиков и движутся дальше в центр города.
События в Казахстане
- В Казахстане на улицы вышли тысячи протестующих, которые недовольны ростом цен на газ. Полиция в ответ применила силу. Протесты охватили почти весь Казахстан – от крупных городов до небольших сел. Самыми массовыми оказались акции в Атырау (здесь вышло более 5 тысяч человек), Актобе, Уральске. В Алматы, Астане, Шымкенте, Уральске, Талдыкоргане полиция задерживала протестующих, в Алматы – особенно жестко.
- Впоследствии к протестующему народу обратился президент страны Касым-Жомарт Токаев. Он призвал людей не поддаваться на провокации и отказался уходить в отставку.
- Вскоре протестующие начали поджигать полицейские машины, а спецназ пошел в наступление со стрельбой.
- Военным пришлось бежать на БТР и другой технике, поскольку люди нападали на них с голыми руками, а также бросали все, что было рядом, в транспортные средства.