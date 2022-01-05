Протести в Казахстані: украли броньовик, штурмують будівлі, нові зіткнення з поліцією (фото, відео)

Акції протесту у Казахстані. Фото: колаж "Сьогодні"
У Казахстані вночі проти 5 січня продовжилися акції протесту, спричинені зростанням цін на паливо. Протестувальники вступали у сутички з поліцейськими, співробітники правоохоронних органів застосовували світлошумові гранати та сльозогінний газ, було спалено десятки машин.
"Сьогодні" зібрали останню інформацію про протести.
Штурм будівель
У Казахстані протестувальники увірвалися до будівлі адміністрації Алмати через двері та розбиті вікна. Про це 5 січня повідомляє Інтерфакс-Казахстан.
Будівля спалахнула, а навколо чути постріли. Окрім цього, горить будівля прокуратури.
Що кажуть у МВС?
Під час нічних протестів у Казахстані було затримано понад 200 людей. Про це повідомили у МВС Казахстану. У відомстві зазначили, що за фактами застосування насильства до представників влади, хуліганства, нападу на будівлі державних органів відкрито 13 кримінальних справ. Повідомляють про 95 постраждалих правоохоронців та 37 пошкоджених службових машин.
У МВС заявили, що в Алмати, Шимкенті та Таразі протестувальники намагалися напасти на акімати, вони вибивали шибки та двері. У силовому відомстві Казахстану назвали акції протесту незаконними.
Вулиці прибирають після протестів
У Казахстані після нічних протестів прибирають найбільше місто країни Алмати. З вулиць відвозять побиті та спалені поліцейські машини.
Ситуацію у місті військові взяли під контроль на ранок. На вулиці були виведені військові та бронетехніка.
Також в Алмати запровадили надзвичайний стан на 2 тижні – до 19 січня, він передбачає серед іншого комендантську годину, закриття міста та регіону на в'їзд і виїзд, вилучення зброї та проведення особистих оглядів.
Президент пішов на поступки
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв розпустив уряд. Це сталося після масових протестів у країні. Відповідний указ з'явився на сайті глави держави вранці.
Розпустивши уряд, влада Казахстану виконала одну з вимог майдану.
За інформацією "Новин Казахстану", президент призначив в. о. прем'єра та нового держсекретаря. В. о. прем'єр-міністра став Аліхан Смаїлов, новим державним секретарем – Ерлан Карін. На посаду першого заступника голови Комітету національної безпеки Республіки Казахстан призначено Мурата Нуртлеу.
Люди знову виходять на вулиці
У Казахстані на тлі протестів почалися перебої у роботі мобільного інтернету та месенджерів. Проте станом на ранок 5 січня стало відомо, що в Алмати відновилися акції протесту, незважаючи на запровадження надзвичайного стану.
На кадрах видно, що протестувальникам вдалося захопити поліцейську машину. За окремими поліціянтами, які відбилися від своїх загонів, влаштовують погоню.
У місті близько 07:00 лунали вибухи – ймовірно, від світлошумових гранат. Центр колишньої столиці Казахстану вранці оточила Нацгвардія. Туди стягувалися колони протестувальників.
Казахстанські Telegram-канали пишуть, що протестувальники прорвали в окремих місцях оточення силовиків та рухаються далі в центр міста.
Події у Казахстані
- У Казахстані на вулиці вийшли тисячі протестувальників, які незадоволені зростанням цін на газ. Поліція у відповідь застосувала силу. Протести охопили майже весь Казахстан, від великих міст до невеликих сіл. Наймасовішими виявилися акції в Атирау (тут вийшло понад 5 тисяч людей), Актобе, Уральську. В Алмати, Астані, Шимкенті, Уральську, Талдикоргані поліція затримувала протестувальників, в Алмати – особливо жорстко.
- Згодом до народу звернувся президент країни Касим-Жомарт Токаєв. Він закликав людей не піддаватися на провокації і відмовився йти у відставку.
- Незабаром у країні протестувальники почали підпалювати поліцейські машини, а спецназ пішов у наступ зі стріляниною.
- Військовим довелося тікати на БТР та іншій техніці, оскільки люди нападали на них голіруч, а також кидали все, що було поруч, у транспортні засоби.