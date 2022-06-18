Еще одна пощечина! Президент Казахстана повторно унизил Путина

Токаев не захотел принимать нечто на красной ленточке от Путина / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

На состоявшемся в России Петербургском так называемом международном экономическом форуме президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев решил всем продемонстрировать, что он – самостоятельный и независимый политик, которому от международного преступника Владимира Путина ничего не надо. Сначала он объявил, что не собирается признавать квазиреспублики "Л/ДНР", а потом появилась информация, что и медалей от Путина Токаеву не надо.

Об этом сообщает телеграм-канал "Украина 24".

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Что известно

Сообщается, что в пресс-службе президента Казахстана журналистам местного информагентства Tengrinews.kz подтвердили – Касым-Жомарт Токаев принял решение до завершения своих президентских полномочий не принимать ни отечественные, ни зарубежные награды. Именно поэтому он и отказался от ордена "Александра Невского", который собирался ему вручить Путин за заслуги в сотрудничестве с РФ.

В своем комментарии внештатный советник премьер-министра Казахстана Ербол Едилов отметил, что по этой же причине во время недавнего визита в Бишкек (Киргизия) Токаев отказался от высшего кыргызского ордена "Манас" I степени.

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