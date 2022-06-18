Ще один ляпас! Президент Казахстану повторно принизив Путіна

Токаєв не захотів приймати щось на червоній стрічці від Путіна / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

На Петербурзькому так званому міжнародному економічному форумі, що відбувся в Росії, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв вирішив усім продемонструвати, що він – самостійний і незалежний політик, якому від міжнародного злочинця Володимира Путіна нічого не треба. Спочатку він оголосив, що не збирається визнавати квазіреспубліки "Л/ДНР, а потім з'явилася інформація, що і медалей від Путіна Токаєву не треба.

Про це повідомляє телеграм-канал "Україна 24".

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Що відомо

Повідомляється, що у пресслужбі президента Казахстану журналістам місцевого інформагентства Tengrinews.kz підтвердили – Касим-Жомарт Токаєв ухвалив рішення до завершення своїх президентських повноважень не приймати ні вітчизняні, ні закордонні нагороди. Саме тому він і відмовився від ордену "Олександра Невського" , який збирався йому вручити Путін за заслуги у співпраці з РФ.

У своєму коментарі позаштатний радник прем'єр-міністра Казахстану Єрбол Єділов зазначив, що з цієї ж причини під час недавнього візиту до Бішкека (Киргизія) Токаєв відмовився від найвищого киргизького ордена "Манас" І ступеня.

Двостороння співпраця