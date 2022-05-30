"Европа не может позволить себе проявить слабость" – заявления иностранных деятелей 30 мая

Иностранные политики активно обсуждают новый пакет санкций против России. / Фото: Коллаж: Сегодня
Западные политики продолжают высказывать свое мнение о новом пакете санкций против Российской Федерации, обсуждая все нюансы, а также поддерживать Украину.
Сайт "Сегодня" собрал самые важные цитаты за 30 мая 2022 года.
Шестой пакет санкций
Премьер-министр Словакии Эдуард Геггер заявил, что страна полностью поддерживает альтернативы российской нефти и газа, однако есть нюанс:
"С другой стороны, нам нужна помощь наших партнеров. Мы всегда были надежным партнером по транзиту нефти и газа. Теперь, в случае чрезвычайной ситуации, нам потребуется то же самое от партнеров вокруг нас, которые имеют выход к морю".
В свою очередь премьер-министр Нидерландов Марк Рютте не думает, что санкции "размываются":
"Если мы договоримся, они коснутся двух третей всего экспорта нефти из РФ. А учитывая, что Польша и Германия хотят избавиться от зависимости от нефти, это может привести к 90%".
О шестом пакете санкций против России высказался и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, который подчеркнул важность обсуждения, как можно получить финальное соглашение по этому пакету
"Я полностью уверен, что мы получим соглашение. Я достаточно уверен, что у нас будет это соглашение", – сказал он.
Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что в этой ситуации Европа не может позволить себе "проявить слабость":
"Мы должны действовать решительно и мобилизовать все имеющиеся инструменты. Мы должны сделать непосильным для России продолжение этой агрессии. Именно на это направлены пакеты санкций, которые уже являются беспрецедентными".
Вступление Украины в ЕС
Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш отметил, что Европа должна открыть свои двери для Украины. По его мнению, кандидатский статус – это сугубо политическое решение, которое может быть "принято за один день".
"Так что сейчас важно, чтобы мы приняли это решение – для Украины и других стран, которые хотят пополнить европейскую демократическую семью государств, которые хотят жить по верховенству права, а не по праву силы", – сказал он.
Предыдущие высказывания
- 27 мая большинство западных политиков продолжали оставаться на позиции, что Украина должна победить в войне с российским агрессором и для этого необходимо продолжать помогать ВСУ.
- 26 мая мировые лидеры обсуждали новую проблему – продовольственную, созданную многим странам международным преступником Владимиром Путиным.
- 22 мая президент Польши заявил об открытии европейских дверей для Украины.
- 21 мая лидеры западных стран говорили в поддержку вступления Украины в Европейский Союз.
- 19 мая премьер Польши и канцлер Германии указали Путину на его место в истории.