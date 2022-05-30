"Європа не може дозволити собі проявити слабкість" – заяви іноземних діячів 30 травня

Іноземні політики активно обговорюють новий пакет санкцій проти Росії. / Фото: Колаж: Сьогодні

Західні політики продовжують висловлювати свої думки про новий пакет санкцій проти Російської Федерації, обговорюючи всі нюанси, а також підтримувати Україну.

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші цитати за 30 травня 2022 року.

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Шостий пакет санкцій

Прем'єр-міністр Словаччини Едуард Гегер заявив, що країна повністю підтримує альтернативи російській нафті та газу, однак є нюанс:

"З іншого боку, нам потрібна допомога наших партнерів. Ми завжди були надійним партнером щодо транзиту нафти та газу. Тепер, у разі надзвичайної ситуації, нам буде потрібно те саме від партнерів навколо нас, які мають вихід до моря".

Своєю чергою прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте не думає, що санкції "розмиваються":

"Якщо ми домовимося, вони торкнуться двох третин всього експорту нафти з РФ. А враховуючи, що Польща та Німеччина хочуть позбавитися залежності від нафти, це може привести до 90%".

Про шостий пакет санкцій проти Росії висловився і глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, який наголосив на важливості обговорення, як можна отримати фінальну угоду щодо цього пакета.

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"Я повністю впевнений, що ми отримаємо угоду. Я досить впевнений, що ми матимемо цю угоду", – сказав він.

Міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна заявила, що в цій ситуації Європа не може дозволити собі "проявити слабкість":

"Ми повинні діяти рішуче і мобілізувати усі наявні інструменти. Ми повинні зробити непосильним для Росії продовження цієї агресії. Саме на це спрямовані пакети санкцій, які вже є безпрецедентними".

Вступ України до ЄС

Прем’єр-міністр Латвії Кріш'яніс Каріньш зазначив, що Європа повинна відкрити свої двері для України. На його думку, кандидатський статус – це суто політичне рішення, яке може бути "ухвалене за один день".

"Тож нині важливо, щоб ми ухвалили це рішення – для України та інших країн, які хочуть поповнити європейську демократичну сім’ю держав, які хочуть жити згідно з верховенством права, а не за правом сили", – сказав він.

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