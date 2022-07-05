Финляндия и Швеция сделали очередной шаг для вступления в НАТО

Главы МИД Швеции и Финляндии подписали протокол о вступлении в НАТО. / Фото: Коллаж: Сегодня

Главы МИД Финляндии и Швеции подписали протоколы о вступлении в НАТО. Это произошло в штаб-квартире Альянса в Брюсселе. В церемонии приняли участие представители всех 30 государств-членов.

О таком сообщает Der Spiegel.

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При подписании протокола правительства стран-членов НАТО уполномочивают генерального секретаря Йенса Столтенберга официально пригласить Швецию и Финляндию присоединиться к Альянсу.

"Это означает, что две страны могут принимать участие во всех заседаниях военного союза, но пока не могут голосовать", - объясняет издание.

Правительствам 30 стран НАТО еще предстоит одобрить присоединение. По разным оценкам, может пройти еще от шести до восьми месяцев, прежде чем Финляндия и Швеция смогут присоединиться к Альянсу.

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Путь стран в НАТО

Без сомнений, Сенат США поддержит заявку Швеции и Финляндии на вступление в Североатлантический альянс. Однако этот процесс тормозила Турция.

Еще 16 мая турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган настаивал, что его страна не может сказать "да" вступлению Финляндии и Швеции в НАТО из-за курдского вопроса.

По данным издания The Financial Times со ссылкой на осведомленный источник, 18 мая Анкара заблокировала начало рассмотрения заявок этих стран по ускоренной процедуре.

Такая позиция Турции очень радует Россию, президент которой Владимир Путин пригрозил, что планы Финляндии и Швеции вступить в НАТО вызовут "ответную реакцию" Кремля.

В результате 28 июня по итогам переговоров в Мадриде Турция дала согласие на разблокирование вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

29 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что официально приглашает Финляндию и Швецию присоединиться к НАТО.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что РФ будет реагировать, если НАТО разместит свои силы в Швеции и Финляндии.