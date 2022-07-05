Финляндия и Швеция сделали очередной шаг для вступления в НАТО

Главы МИД Швеции и Финляндии подписали протокол о вступлении в НАТО. / Фото: Коллаж: Сегодня
Главы МИД Финляндии и Швеции подписали протоколы о вступлении в НАТО. Это произошло в штаб-квартире Альянса в Брюсселе. В церемонии приняли участие представители всех 30 государств-членов.
О таком сообщает Der Spiegel.
При подписании протокола правительства стран-членов НАТО уполномочивают генерального секретаря Йенса Столтенберга официально пригласить Швецию и Финляндию присоединиться к Альянсу.
"Это означает, что две страны могут принимать участие во всех заседаниях военного союза, но пока не могут голосовать", - объясняет издание.
Правительствам 30 стран НАТО еще предстоит одобрить присоединение. По разным оценкам, может пройти еще от шести до восьми месяцев, прежде чем Финляндия и Швеция смогут присоединиться к Альянсу.
Путь стран в НАТО
- Без сомнений, Сенат США поддержит заявку Швеции и Финляндии на вступление в Североатлантический альянс. Однако этот процесс тормозила Турция.
- Еще 16 мая турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган настаивал, что его страна не может сказать "да" вступлению Финляндии и Швеции в НАТО из-за курдского вопроса.
- По данным издания The Financial Times со ссылкой на осведомленный источник, 18 мая Анкара заблокировала начало рассмотрения заявок этих стран по ускоренной процедуре.
- Такая позиция Турции очень радует Россию, президент которой Владимир Путин пригрозил, что планы Финляндии и Швеции вступить в НАТО вызовут "ответную реакцию" Кремля.
- В результате 28 июня по итогам переговоров в Мадриде Турция дала согласие на разблокирование вступления Швеции и Финляндии в НАТО.
- 29 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что официально приглашает Финляндию и Швецию присоединиться к НАТО.
Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что РФ будет реагировать, если НАТО разместит свои силы в Швеции и Финляндии.