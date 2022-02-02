Глава Пентагона едет в Европу обсудить с союзниками по НАТО агрессию РФ

Остин примет участие во встрече министров обороны стран Североатлантического альянса/Фото: коллаж: Greg Nash/REUTERS/"Сегодня"

Глава Пентагона Ллойд Остин в этом месяце отправится в Европу для обсуждения с союзниками по НАТО российскую эскалацию вокруг Украины.

Об этом сообщает "Голос Америки".

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Ллойд Остин примет участие во встрече министров обороны стран Североатлантического альянса 16-17 февраля.

"Министр обороны Остин отправится в Европу в этом месяце, чтобы встретиться с союзниками по НАТО в условиях недоразумений с Россией по поводу Украины", — говорится в сообщении.

Угроза вторжения

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