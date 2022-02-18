Италия против санкций для России: заявление премьер-министра

Премьер Италии считает, что без российского газа его страна не проживет / Коллаж "Сегодня"

Вашингтон пытается согласовать со странами ЕС совместный пакет санкций против России на случай вторжения ее войск в Украину. Однако у Москвы еще достаточно союзников, которые отказываются таким образом давить на Владимира Путина. Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что выступает против введения санкций на импорт энергоносителей.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

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"Санкции должны быть сосредоточены на секторах, которые не включают энергетику. Санкции могут быть пропорциональны типу нападения, а не превентивны. Некоторые санкции сильнее повлияют на Италию, чем на другие страны", — заявил Драги.

Политик добавил, что энергетические санкции окажут большее влияние на страны, которые используют больше газа.

"Германия использует уголь, газ и все еще имеет в эксплуатации несколько старых атомных электростанций, которые постепенно закрываются, но все еще работают. У Франции есть атомная энергия и немного газа. В Италии есть только газ, а атомной энергии и угля нет", — сказал Драги журналистам.

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Ситуация с санкциями