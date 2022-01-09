Когда войска РФ уйдут из Казахстана – названы сроки

Войска РФ в Казахстане. Фото: коллаж "Сегодня"
Командующий ОДКБ, российский генерал Андрей Сердюков заявил, что войска РФ в рамках миссии Организации Договора о коллективной безопасности еще останется в Казахстане.
Об этом он сказал во время брифинга.
"В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ, коллективные миротворческие силы завершили развертывание на территории Республики Казахстан. В настоящее время подразделения миротворческих сил выполняют задачи по охране важных государственных, военных объектов и объектов социальной значимости", – заявил Сердюков.
По его словам, российские военные останутся в Казахстане до полной стабилизации обстановки.
Отметим, Сердюков принимал участие в захвате Крыма в 2014 году, на тот момент он был начальником штаба и первым заместителем командующего войсками Южного военного округа РФ. Российские СМИ отмечают, что именно Сердюков организовал и возглавил "специальную операцию" в Крыму весной 2014 года.
Протесты в Казахстане
- В Казахстане 2 января начались акции протеста из-за двукратного повышения цен на топливо. После трех дней демонстраций президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство, ввел государственное регулирование цен и объявил режим ЧП в трех регионах, однако протесты продолжились.
- В Алматы – крупнейшем городе и первой столице страны – вечером 4 января и в ночь на 5-е произошли столкновения митингующих с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты.
- Кроме того, протесты в Казахстане переросли в кровавую стрельбу, а военных взяли в плен.
- Токаев позвал в Казахстан войска ОДКБ для подавления протестов. Он заявил, что погромы устраивают "террористические банды", которые проходили подготовку за рубежом.
- Военный эксперт оценил ситуацию с миссией ОДКБ в Казахстане.