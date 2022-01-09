Коли війська РФ підуть із Казахстану – названі терміни

Війська РФ у Казахстані. Фото: колаж "Сьогодні"
Командувач ОДКБ, російський генерал Андрій Сердюков заявив, що війська РФ з місії Організації Договору про колективну безпеку ще залишаться у Казахстані.
Про це він сказав під час брифінгу.
"Відповідно до рішення Ради колективної безпеки ОДКБ, колективні миротворчі сили завершили розгортання на території Республіки Казахстан. В цей час підрозділи миротворчих сил виконують завдання з охорони важливих державних, військових об'єктів та об'єктів соціальної значущості", – заявив Сердюков.
За його словами, російські військові залишаться у Казахстані до повної стабілізації обстановки.
Зазначимо, Сердюков брав участь у захопленні Криму в 2014 році, на той момент він був начальником штабу та першим заступником командувача військ Південного військового округу РФ. Російські ЗМІ зазначають, що саме Сердюков організував та очолив "спеціальну операцію" у Криму навесні 2014 року.
Протести в Казахстані
- У Казахстані 2 січня розпочалися акції протесту через дворазове підвищення цін на пальне. Після трьох днів демонстрацій президент країни Касим-Жомарт Токаєв відправив у відставку уряд, ввів державне регулювання цін та оголосив режим надзвичайного стану в трьох регіонах, проте протести продовжилися.
- В Алмати – найбільшому місті та першій столиці країни – увечері 4 січня та вночі проти 5-го відбулися зіткнення мітингувальників із силовиками, поліція застосувала газ та світлошумові гранати.
- Крім того, протести в Казахстані переросли у криваву стрілянину, а військових взяли в полон.
- Токаєв покликав до Казахстану війська ОДКБ для придушення протестів. Він заявив, що погроми влаштовують терористичні банди, які проходили підготовку за кордоном.
- Військовий експерт оцінив ситуацію з місією ОДКБ у Казахстані.