Коли війська РФ підуть із Казахстану – названі терміни

Війська РФ у Казахстані. Фото: колаж "Сьогодні"

Командувач ОДКБ, російський генерал Андрій Сердюков заявив, що війська РФ з місії Організації Договору про колективну безпеку ще залишаться у Казахстані.

Про це він сказав під час брифінгу.

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"Відповідно до рішення Ради колективної безпеки ОДКБ, колективні миротворчі сили завершили розгортання на території Республіки Казахстан. В цей час підрозділи миротворчих сил виконують завдання з охорони важливих державних, військових об'єктів та об'єктів соціальної значущості", – заявив Сердюков.

За його словами, російські військові залишаться у Казахстані до повної стабілізації обстановки.

Зазначимо, Сердюков брав участь у захопленні Криму в 2014 році, на той момент він був начальником штабу та першим заступником командувача військ Південного військового округу РФ. Російські ЗМІ зазначають, що саме Сердюков організував та очолив "спеціальну операцію" у Криму навесні 2014 року.

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