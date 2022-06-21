Казахстанский фронт – президент Токаев пошел против Путина или оба они валяют дурака

Казахстан и Россия слишком тесно связаны. Фото: коллаж "Сегодня"

После того, как президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на Питерском экономическом форуме, в присутствии Путина заявил, что никогда не признает ЛНР и ДНР. Эксперты тут же заговорили о "казахстанском фронте". Большая среднеазиатская республика бросает вызов России. Это уже не первый случай, когда Токаев ведет себя строптиво. Вероятно, с выводами рано спешить. У Токаева могут быть разные мотивы для подобного поведения. Мы решили разобраться в его мотивах.

Что заявил Токаев

18 июня на Петербургском международном экономическом форуме Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан не признает самопровозглашенные Луганскую и Донецкую республики.

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"Подсчитано, что если право нации на самоопределение во всем мире будет реализовано, то вместо 193 государств, которые сейчас входят в состав ООН, на Земле возникнет более 500 или 600 государств. Конечно, это будет хаос. По этой причине мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. По всей видимости, этот принцип будет применен и в отношении квазигосударственных территорий, которыми, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк", – заявил Токаев.

Кроме того, Токаев отказался от ордена "Александра Невского", который собирался ему вручить Путин за заслуги в сотрудничестве с РФ.

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Нефть против угля

Отметим, что на мероприятии присутствовал президент РФ Владимир Путин, который воспринял слова казахского коллеги с подчеркнутым равнодушием. Однако реакция Кремля на столь "недружественное" высказывание Токаева не заставила себя ждать. На следующий день Россия приостановила отгрузку казахстанской нефти в порту Новороссийск на побережье Черного моря. Официальная причина – работы по разминированию неразорвавшихся торпед и мин времен Второй мировой войны.

Как сообщил ряд СМИ, в ответ на действия России власти Казахстана заблокировали на своей территории 1700 вагонов с углем, который транзитом доставлялся в Россию, объяснив это соблюдением антироссийских санкций, введенных Евросоюзом.

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Таким образом, между РФ и Казахстаном растет напряженность. Во всяком случае складывается такое впечатление. Однако, ситуация может быть совсем иной, чем она выглядит на первый взгляд.

Ширма и иллюзия

Специальный корреспондент "Новой газеты"Вячеслав Половинко считает, что высказывания Токаева и действия Казахстана могут быть лишь ширмой, дающей иллюзию противостояния Нур-Султана и Москвы. Как отмечает журналист, у Казахстана и России существует большое количество совместных программ в агропромышленности, образовании и других сферах.

В республике резко вырос курс рубля, что сделало страну очень соблазнительной для массовой скупки товаров россиянами. В Казахстане граждане РФ могут покупать товары в обход санкций. Такое сотрудничество с Россией вызывает недовольство, как среди жителей Казахстана, так и на Западе.

"А с момента появления миротворческого контингента ОДКБ на территории страны в начале января казахстанского президента постоянно обвиняют в том, что он "сдал" страну на милость Москвы и является проводником ее интересов", – говорит Половинко.

Вячеслав Половинко: "Высказывания Токаева – это ширма". Фото: RFE/RL

По его словам, Токаеву необъодимо было срочно избавляться от увеличивающейся токсичности своего имиджа, что можно было сделать либо резкими шагами вроде выхода из Евразийского союза и того же ОДКБ, либо резкими, но аккуратными словами. Очевидно, что казахстанский президент выбрал второй вариант.

"За два дня до ПМЭФ Токаев говорит на "России 24", что Казахстан вовсе не обязан "вечно служить и кланяться в ноги России"; на самом форуме звучит заявление про непризнание мятежных республик – но все это звучит как согласованная фронда", – говорит Половинко.

По мнению, журналиста, Москва на признание "ДНР" и "ЛНР" и не рассчитывала (Казахстан не признал даже Крым), но, по его словам, в Кремле понимают, что Токаеву сейчас необходимо "сохранить лицо".

Политическая игра по согласованному сценарию

О том, что конфликт Казахстана с Россией является не более, чем политической игрой, говорит "Сегодня" и политолог Вадим Карасев.

"Токаев профессиональный дипломат, в данном случае он играет, как дипломатический картежник. Он блефует. Ему важно показать некий демарш, чтобы притупить бдительность тех, кто может его обвинить в пособничестве России", – говорит нам Карасев.

По словам эксперта, в Казахстане сложная ситуация – команда Токаева еще не получила то влияние, которое было "назарбаевских элит" на протяжении 30 лет.

"Казахстан – это 3000 км границы с Россией, это огромный черный экспорт и импорт товаров в обход санкций, это транзит российских товаров в Китай. Казахстан и Россия слишком тесно связаны. Путин прекрасно понимает игру Токаева и подыгрывает ему. Если бы это было не так, Токаева вообще не допустили бы к выступлению на форуме. Его выступление прошло по согласованному с Кремлем сценарию, как и последующие, якобы нефтяные и газовые войны", – подытожил Карасев.

Вадим Карасев: "Выступление Токаева прошло по согласованному с Кремлем сценарию". Фото: Facebook

К слову, 20 июня в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана опровергли информацию о блокировке на территории страны 1700 вагонов с российским углем.

"Данные сообщения являются фейковым вбросом. В действительности на территории Казахстана нет 1700 вагонов с российским углем. На путях республиканских железных дорог тоже нет вагонов с углем, стоящих в направлении Казахстана или из Казахстана", – сообщили в министерстве.

Двухстороннее сотрудничество