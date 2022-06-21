Казахстанський фронт – президент Токаєв пішов проти Путіна або обидва вони валять дурня

Казахстан та Росія дуже тісно пов'язані. Фото: колаж "Сьогодні"

Після того як президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв на Пітерському економічному форумі, у присутності Путіна заявив, що ніколи не визнає ЛНР та ДНР . Експерти відразу заговорили про "казахстанський фронт". Велика Середньоазіатська республіка кидає виклик Росії. Це вже не перший випадок, коли Токаєв поводиться непокірно. Мабуть, із висновками рано поспішати. Токаєв може мати різні мотиви для подібної поведінки. Ми вирішили розібратися у його мотивах.

Що заявив Токаєв

18 червня на Петербурзькому міжнародному економічному форумі Касим-Жомарт Токаєв заявив, що Казахстан не визнає самопроголошені Луганську та Донецьку республіки.

Реклама

"Підраховано, що якщо право нації на самовизначення у всьому світі буде реалізовано, то замість 193 держав, які зараз входять до складу ООН, на Землі виникне понад 500 чи 600 держав. Звичайно, це буде хаос. З цієї причини ми не визнаємо жодного Тайвань , ні Косово, ні Південну Осетію, ні Абхазію. Очевидно, цей принцип буде застосований і щодо квазідержавних територій, якими, на наш погляд, є Луганськ та Донецьк", – заявив Токаєв.

Крім того, Токаєв відмовився від ордену "Олександра Невського", який збирався йому вручити Путін за досягнення у співпраці з РФ.

Реклама

Нафта проти вугілля

Зазначимо, що на заході був присутній президент РФ Володимир Путін, який сприйняв слова казахського колеги з підкресленою байдужістю. Проте реакція Кремля на таке "недружнє" висловлювання Токаєва не забарилася. Наступного дня Росія призупинила відвантаження казахстанської нафти в порту Новоросійська на узбережжі Чорного моря. Офіційна причина – роботи з розмінування торпед, що не розірвалися, і мін часів Другої світової війни.

Як повідомив ряд ЗМІ, у відповідь на дії Росії влада Казахстану заблокувала на своїй території 1700 вагонів з вугіллям, який транзитом доставлявся до Росії, пояснивши це дотриманням антиросійських санкцій, запроваджених Євросоюзом.

Реклама

Таким чином, між РФ та Казахстаном зростає напруженість. Принаймні складається таке враження. Проте, ситуація може бути зовсім іншою, ніж вона виглядає на перший погляд.

Ширма та ілюзія

Спеціальний кореспондент "Нової газети" В'ячеслав Половинко вважає, що висловлювання Токаєва та дії Казахстану може бути лише ширмою, що дає ілюзію протистояння Нур-Султана та Москви. Як зазначає журналіст, Казахстан і Росія мають велику кількість спільних програм в агропромисловості, освіті та інших сферах.

У республіці різко виріс курс рубля, що зробило країну дуже спокусливою масової скупки товарів росіянами. У Казахстані громадяни РФ можуть купувати товари в обхід санкцій. Така співпраця з Росією викликає невдоволення як серед жителів Казахстану, так і на Заході.

"А з моменту появи миротворчого контингенту ОДКБ на території країни на початку січня казахстанського президента постійно звинувачують у тому, що він "здав" країну на милість Москви і є провідником її інтересів" , – каже Половинко.

В'ячеслав Половинко: "Висловлювання Токаєва – це ширма". Фото: RFE/RL

За його словами, Токаєву необхідно терміново позбавлятися від токсичності свого іміджу, що збільшується. Це можна було зробити або різкими кроками на зразок виходу з Євразійського союзу і того ж ОДКБ, або різкими, але акуратними словами. Очевидно, що казахстанський президент обрав другий варіант.

"За два дні до ПМЕФ Токаєв говорить на "Росії 24", що Казахстан зовсім не зобов'язаний "вічно служити і кланятися в ноги Росії"; на самому форумі звучить заява про невизнання бунтівних республік – але все це звучить як узгоджена фронда" , – каже Половинко.

На думку журналіста, Москва на визнання "ДНР" та "ЛНР" і не розраховувала (Казахстан не визнав навіть Крим), але, за його словами, у Кремлі розуміють, що Токаєву зараз необхідно "зберегти обличчя".

Політична гра за узгодженим сценарієм

Про те, що конфлікт Казахстану з Росією є не більш ніж політичною грою, говорить "Сегодня" і політолог Вадим Карасьов.

"Токаєв професійний дипломат, у цьому випадку він грає, як дипломатичний картяр. , – каже нам Карасьов.

За словами експерта, у Казахстані складна ситуація – команда Токаєва ще не отримала того впливу, який був у "назарбаєвських еліт" протягом 30 років.

"Казахстан – це 3000 км кордону з Росією, це величезний чорний експорт та імпорт товарів в обхід санкцій, це транзит російських товарів до Китаю. Казахстан і Росія дуже тісно пов'язані. Путін чудово розуміє гру Токаєва та підігрує йому. Якби це було не так , Токаєва взагалі не допустили б до виступу на форумі. Його виступ пройшов за узгодженим із Кремлем сценарієм, як і наступні, нібито нафтові та газові війни", – підсумував Карасьов.

Вадим Карасьов: "Виступ Токаєва пройшов за погодженим з Кремлем сценарієм". Фото: Facebook

До речі, 20 червня у прес-службі Міністерства індустрії та інфраструктурного розвитку Казахстану спростували інформацію про блокування на території країни 1700 вагонів із російським вугіллям.

"Дані повідомлення є фейковим вкиданням. Насправді на території Казахстану немає 1700 вагонів з російським вугіллям. На коліях республіканських залізниць теж немає вагонів з вугіллям, що стоять у напрямку Казахстану або з Казахстану" , – повідомили у міністерстві.

Двостороння співпраця