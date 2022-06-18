Ще один ляпас! Президент Казахстану повторно принизив Путіна

На Петербурзькому так званому міжнародному економічному форумі, що відбувся в Росії, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв вирішив усім продемонструвати, що він – самостійний і незалежний політик, якому від міжнародного злочинця Володимира Путіна нічого не треба. Спочатку він оголосив, що не збирається визнавати квазіреспубліки "Л/ДНР, а потім з'явилася інформація, що і медалей від Путіна Токаєву не треба.
Про це повідомляє телеграм-канал "Україна 24".
Що відомо
Повідомляється, що у пресслужбі президента Казахстану журналістам місцевого інформагентства Tengrinews.kz підтвердили – Касим-Жомарт Токаєв ухвалив рішення до завершення своїх президентських повноважень не приймати ні вітчизняні, ні закордонні нагороди. Саме тому він і відмовився від ордену "Олександра Невського" , який збирався йому вручити Путін за заслуги у співпраці з РФ.
У своєму коментарі позаштатний радник прем'єр-міністра Казахстану Єрбол Єділов зазначив, що з цієї ж причини під час недавнього візиту до Бішкека (Киргизія) Токаєв відмовився від найвищого киргизького ордена "Манас" І ступеня.
Двостороння співпраця
- Фактично Такаєв був боржником Путіну після того, як Росія вирішила взяти участь у придушенні революції, яка охопила міста Казахстану взимку 2022 року.
- Під тиском Москви було ухвалено рішення ввести до Казахстану збройні формування країн ОДКБ (Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизія, Росія та Таджикистан).
- Після вторгнення Росії в Україну Нур-Султан почав демонструвати відсторонення від Москви, одночасно посилюючи співпрацю з Китаєм.
- Казахстан відмовився проводити цього року військовий парад на день Перемоги 9 травня, чим не на жарт розгнівав російських пропагандистів.
- Росія спробує провести так звану денацифікацію не лише в Україні. Наступна її жертва якраз Казахстан – кажуть експерти.