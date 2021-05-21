Коротко и по делу. Перемирие между Израилем и боевиками ХАМАС – что нужно знать

Обострение в Израиле началось 11 дней назад. По данным палестинской стороны, на данный момент в секторе погибли по меньшей мере 227 человек

Израиль и ХАМАС договорились о перемирии. Фото: коллаж "Сегодня"

Режим прекращения огня между Израилем и боевиками ХАМАС вступил в силу в 2 часа ночи пятницы. За 11 дней вооруженного конфликта погибло более 200 человек, большинство – в секторе Газа. "Сегодня" собрали главное.

Начало перемирия

Кабинет министров Израиля в четверг вечером принял решение о прекращении огня в секторе Газа с двух часов ночи 21 мая. Представитель ХАМАС также подтвердил введение "взаимного и одновременного" прекращения огня.

Однако за первые несколько часов израильские города возле Газы были обстреляны ракетами и минометами, в результате чего один человек получил ранения.

Соглашение о прекращении огня было достигнуто при посредничестве Египта. Источник The Jerusalem Post в египетских службах безопасности сообщил, что детали перемирия еще не проработаны.

Крупнейший конфликт за последние годы

Обострение в Израиле началось 11 дней назад. По данным палестинской стороны, на данный момент в секторе погибли по меньшей мере 227 человек, около 100 из них – женщины и дети. Израиль утверждает, что по меньшей мере 150 из погибших были боевиками экстремистских группировок ХАМАС и "Исламский джихад".

По информации СМИ, армия Израиля за 11 дней ликвидировала 225 палестинских боевиков, уничтожила более 100 км тоннелей радикалов, "сотни" ракетных установок, "десятки" объектов, которые использовались боевым крылом ХАМАС, а также не менее 20 административных и финансовых учреждений.

Израиль может оккупировать территорию

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что сейчас есть два пути решения конфликта в районе сектора Газа. Один из них – оккупация территории.

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"Есть две возможности добиться спокойствия и безопасности: или оккупировать Газу, или создать фактор сдерживания. Мы не сбрасываем со счетов ни одну возможность", – сказал политик.

США повлияли на решение Израиля

В среду президент США Джо Байден в четвертый раз за время обострения конфликта провел с Нетаньяху телефонный разговор, в котором призвал "уже сегодня начать существенную деэскалацию на пути к прекращению огня".

Реакция ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поприветствовал перемирие. Он также выразил "глубочайшие соболезнования семьям погибших и их родным".

"Если и есть ад на Земле, то это жизнь детей в Газе. Я вновь обращаюсь ко всем сторонам с призывом сейчас же прекратить враждебные действия. Я обращаюсь ко всем сторонам для немедленного прекращения огня", – сказал Гутерриш.

Перемирие может сорваться

После объявления о соглашении офис Нетаньяху предупредил, что длительность его соблюдения зависит от "реальности на местах". А официальный представитель ХАМАС заявил, что "палестинское сопротивление будет соблюдать это соглашение, пока оно будет соблюдаться оккупантами".

Напомним, ранее израильский политик, востоковед Ксения Светлова ответила на шесть сложных вопросов по израильско-палестинскому конфликту.