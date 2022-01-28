Лукашенко назвал два условия, при которых Беларусь вступит в войну

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко / Фото: Коллаж: Сегодня
Война может начаться, если будет прямая агрессия против Беларуси или же против России. Об этом заявил самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко во время послания народу и парламенту.
"Так будет война или нет? Да, она будет. Но только в двух случаях. Если против Беларуси будет совершена прямая агрессия. И второй: если на нашего союзника – Россию совершат непосредственное нападение, и агрессия будет совершена против территории Российской Федерации", – заявил Лукашенко.
Также он отметил, что если на Беларусь совершат агрессию, то в стране сразу же будут тысячи российских войск.
По словам Лукашенко, его страна не приемлет войну и категорически не хочет ее.
Беларусь стянет войска к границе с Украиной
- Лукашенко стянет на границу с Украиной целый контингент белорусской армии. По его словам, такие действия необходимо применить для защиты, поскольку украинцы якобы первые начали перебрасывать к южной границе свои войска.
- Советник главнокомандующего ВСУ Дмитрий Ярош заявил, что в случае удара российских войск по Украине с территории Беларуси украинские бойцы превратят их жизнь в ад.
- Беларусь и Россия в феврале проведут совместные военные учения "Союзная решимость – 2022" возле границ Украины и Евросоюза. Россия уже перебросила в Беларусь истребители Су-35С. Хакерская группа "Киберпартизаны" заявила об атаке на компьютерную сеть "Белорусской железной дороги" для предотвращения переброски российских войск.
- Кроме того, 27 января на железнодорожном вокзале в Гомеле было замечено много военной техники без опознавательных знаков.
- Россия также перебросила в Беларусь истребители Су-35С, которые проведут полеты на максимальную дальность.
- В сентябре Россия и Беларусь провели у границ Украины масштабные военные учения "Запад-2021", в которых приняли участие десятки тысяч военных.