Новый теракт? Власти США призвали американцев покинуть аэропорт Кабула

В ближайшие сутки в аэропорту ожидается новый теракт / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
Граждан США, которые ожидают эвакуации из Афганистана, призвали срочно покинуть аэропорт Кабула из-за реальной угрозы нового теракта.
Такое заявление появилось на сайте Посольство США в Афганистане.
Байдена предупредили об угрозе нового теракта в Кабуле
"Из-за конкретной реальной угрозы всем гражданам США... следует немедленно покинуть территорию аэропорта", – говорится в заявлении. Американцев не должно быть на взлетно-посадочной полосе и даже не следует ехать в аэропорт.
Местами, где потенциально может произойти теракт, называются все окрестности аэропорта имени Хамида Карзая и здание министерства внутренних дел Афганистана. Также американцам советуют избегать скопления людей, следить за местными СМИ на предмет критических событий и следовать инструкциям местных властей, включая ограничения на передвижение, связанные с комендантским часом.
- Напомним, что 26 августа на одном из входов в аэропорт террорист-смертник привел в действие взрывчатку. В результате погибли минимум 170 человек, 13 из которых военные США.
- 28 августа президент США Джо Байден заявил, что американское командование на местах в Афганистане сообщило ему ранее про угрозу еще одного теракта возле аэропорта Кабула и она остается "весьма вероятной в следующие 24-36 часов".
- Вчера Украина смогла эвакуировать из Афганистана еще около 600 человек. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что мы отправили за людьми сразу три самолета.
- Американские военные должны покинуть Афганистан 31 августа – через три дня.