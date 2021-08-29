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Новий теракт? Влада США закликала американців покинути аеропорт Кабулу

Ірина Ковальчук
29 серпня, 07:29
Посольство США в Афганістані рекомендувало американцям не їхати в аеропорт і не ходити по вулицях Кабулу

У найближчу добу в аеропорту очікується новий теракт / Фото Reuters / Колаж "Сегодня"

Громадян США, які очікують евакуації з Афганістану, закликали терміново покинути аеропорт Кабулу через реальну загрозу нового теракту .

Така заява з'явилася на сайті Посольство США в Афганістані.

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"Через конкретно реальну загрозу всім громадянам США... слід негайно покинути територію аеропорту", – йдеться в заяві. Американців не повинно бути на злітно-посадковій смузі і навіть не слід їхати в аеропорт.

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Місцем, де потенційно може статися теракт, називаються всі околиці аеропорту імені Хаміда Карзая і будівлю міністерства внутрішніх справ Афганістану. Також американцям радять уникати скупчення людей, стежити за місцевими ЗМІ на предмет критичних подій і слідувати інструкціям місцевої влади, включаючи обмеження на пересування, пов'язані з комендантською годиною.

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