От отрицания до признания. Как AstraZeneca стала "врагом номер один"

Британско-шведская компания AstraZeneca была одной из первых, заявивших о разработке вакцины от коронавируса и представивших обнадеживающие результаты испытаний лекарства.
На нее возлагались колоссальные ожидания в борьбе с пандемией – вплоть до серии трагических смертей тех людей, которые ее приняли. Как оказалось, от тромбоза.
И компания, и регулятор ЕС, и еще активнее Британия доказывали несвязанность вакцины и летальных случаев, но впоследствии отрицать это было уже невозможно.
Сайт "Сегодня" разбирает "историю падения" вакцины Vaxzevria.
Парад отказов
В начале марта Австрия сообщила о приостановке иммунизации населения вакциной AstraZeneca после летального случая одной вакцинированной женщины и обнаруженного заболевания у другой. В обоих случаях это были пациентки до 50 лет, и в обоих случаях сообщалось о нарушениях свертываемости крови.
Этого как будто ждали другие страны – применять препарат отказались в Дании, Норвегии, Исландии, Швеции, Нидерландах, Румынии, Болгарии, Эстонии, Литве, Латвии, Португалии, Словении.
Одно время Италия, Германия, Франция держались отдельным лагерем, но позже и они решили приостановить вакцинацию AstraZeneca.
Среди немногих европейских стран, которые продолжали вакцинацию вопреки всему, оказались Польша и Великобритания.
Страны ЕС можно понять – в портфель вакцин Еврокомиссии, кроме опальной "Астры", входят Pfizer и Moderna. Есть из чего выбрать.
У многих других стран выбора было меньше, возможно, поэтому за пределами ЕС к опасениям Европы отнеслись со скептицизмом: Индия, Египет, Таиланд, Мексика, Марокко, Австралия, Канада и Нигерия продолжали вакцинацию.
Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze
Реакция
Первой на скандал отреагировала сама компания-производитель. В AstraZeneca заявили, что их вакцина безопасна, и привели данные собственных исследований: из более чем 17 миллионов вакцинированных людей в ЕС и Британии было зафиксировано 15 случаев тромбоза глубоких вен и 22 тромбоэмболии легочной артерии.
Забегая вперед: спустя всего две недели после этого в одной только Британии среди вакцинированных насчитали 30 случаев тромбозов различного типа.
Всемирная организация здравоохранения тоже достаточно спокойно отнеслась к панике в Европе. Научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан настаивала на том, что связь между возникновением тромбов и применением вакцины AstraZeneca так и не была доказана.
А премьер-министр Великобритании Борис Джонсон решил выступить примером для других подданных королевства и сам публично вакцинировался препаратом AstraZeneca.
Борис Джонсон. Фото: twitter.com/BorisJohnson
Позже исполнительный директор Европейского агентства по лекарственным средствам Эмер Кук также вступился за этот препарат. По его словам, комитет по безопасности EMA не выявил связи между вакциной и возникновением тромбов, но предусмотрительно не исключил ее.
На этой оптимистической ноте практически все страны возобновили использование вакцины AstraZeneca.
Точки над "i" расставлены
Радость длилась недолго – уверений ВОЗ и EMA оказалось недостаточно, и в начале апреля европейские страны снова начали отказываться от оскандалившейся вакцины.
Но 6 апреля как гром среди ясного неба глава департамента угроз здоровью и стратегии вакцинации Европейского агентства лекарственных средств Марко Кавалери подтвердил наличие связи между вакциной AstraZeneca и образованием тромбов, сказав прямо: отрицать это и дальше – нельзя.
"Теперь мы можем сказать, что связь с вакциной очевидна. Однако что вызывает эту реакцию, мы до сих пор не знаем", – объяснил представитель регулятора.
Но отказываться от этого препарата Кавалери не советует. Он уверен, что польза от применения AstraZeneca все равно перевешивает все возможные риски.
Несмотря на это, в ВОЗ заявили об отсутствии доказательств того, что вакцинация от коронавируса имеет отношение к тромбозам, но министры здравоохранения ЕС решили встретится 7 апреля и обсудить этот вопрос.
Но вряд ли подобная ремарка сумеет разубедить лидеров стран использовать эту вакцину – после заявления EMA Южная Корея объявила, что приостанавливает использование препарата AstraZeneca.
Британия, в свою очередь, остановила испытание ее на детях, а также рекомендовала не применять на пациентах младше 30 лет. По состоянию на 31 марта в стране известно о 79 случаях различных тромбозов у людей, которых вакцинировали Vaxzevria, 19 из них скончались (включая 13 женщин).
Просто редкая "побочка"
После Кавалери комитет EMA по безопасности призвал внести образование тромбов после вакцинации в список очень редких побочных эффектов Vaxzevria.
На этом фоне в комитете рекомендуют немедленно обратиться за медицинской помощью при появлении таких симптомов тромбоза после вакцинации:
- одышка;
- боль в груди;
- отеки ног;
- постоянная боль в животе или желудке:
- неврологические симптомы, в том числе сильные и постоянные головные боли или ухудшение зрения;
- крошечные пятна крови под кожей вне места укола.
"Сочетание тромбов и низкого уровня тромбоцитов встречается очень редко, а общие преимущества вакцины в предотвращении COVID-19 перевешивают риски побочных эффектов", – подчеркнули в комитете.
"Единственным правдоподобным объяснением" таких симптомов называют иммунный ответ организма на инъекцию, который похож на последствия приема препарата гепарин.
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