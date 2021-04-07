От отрицания до признания. Как AstraZeneca стала "врагом номер один"

Компания буквально считается "падшим ангелом" в мире вакцин, но пользы от препарата все еще больше, чем рисков

Британско-шведская компания AstraZeneca была одной из первых, заявивших о разработке вакцины от коронавируса и представивших обнадеживающие результаты испытаний лекарства.

На нее возлагались колоссальные ожидания в борьбе с пандемией – вплоть до серии трагических смертей тех людей, которые ее приняли. Как оказалось, от тромбоза.

И компания, и регулятор ЕС, и еще активнее Британия доказывали несвязанность вакцины и летальных случаев, но впоследствии отрицать это было уже невозможно.

Сайт "Сегодня" разбирает "историю падения" вакцины Vaxzevria.

Парад отказов

В начале марта Австрия сообщила о приостановке иммунизации населения вакциной AstraZeneca после летального случая одной вакцинированной женщины и обнаруженного заболевания у другой. В обоих случаях это были пациентки до 50 лет, и в обоих случаях сообщалось о нарушениях свертываемости крови.

Этого как будто ждали другие страны – применять препарат отказались в Дании, Норвегии, Исландии, Швеции, Нидерландах, Румынии, Болгарии, Эстонии, Литве, Латвии, Португалии, Словении.

Одно время Италия, Германия, Франция держались отдельным лагерем, но позже и они решили приостановить вакцинацию AstraZeneca.

Среди немногих европейских стран, которые продолжали вакцинацию вопреки всему, оказались Польша и Великобритания.

Страны ЕС можно понять – в портфель вакцин Еврокомиссии, кроме опальной "Астры", входят Pfizer и Moderna. Есть из чего выбрать.

У многих других стран выбора было меньше, возможно, поэтому за пределами ЕС к опасениям Европы отнеслись со скептицизмом: Индия, Египет, Таиланд, Мексика, Марокко, Австралия, Канада и Нигерия продолжали вакцинацию.

Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

Реакция

Первой на скандал отреагировала сама компания-производитель. В AstraZeneca заявили, что их вакцина безопасна, и привели данные собственных исследований: из более чем 17 миллионов вакцинированных людей в ЕС и Британии было зафиксировано 15 случаев тромбоза глубоких вен и 22 тромбоэмболии легочной артерии.

Забегая вперед: спустя всего две недели после этого в одной только Британии среди вакцинированных насчитали 30 случаев тромбозов различного типа.

Всемирная организация здравоохранения тоже достаточно спокойно отнеслась к панике в Европе. Научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан настаивала на том, что связь между возникновением тромбов и применением вакцины AstraZeneca так и не была доказана.

А премьер-министр Великобритании Борис Джонсон решил выступить примером для других подданных королевства и сам публично вакцинировался препаратом AstraZeneca.

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Борис Джонсон. Фото: twitter.com/BorisJohnson

Позже исполнительный директор Европейского агентства по лекарственным средствам Эмер Кук также вступился за этот препарат. По его словам, комитет по безопасности EMA не выявил связи между вакциной и возникновением тромбов, но предусмотрительно не исключил ее.

На этой оптимистической ноте практически все страны возобновили использование вакцины AstraZeneca.

Точки над "i" расставлены

Радость длилась недолго – уверений ВОЗ и EMA оказалось недостаточно, и в начале апреля европейские страны снова начали отказываться от оскандалившейся вакцины.

Но 6 апреля как гром среди ясного неба глава департамента угроз здоровью и стратегии вакцинации Европейского агентства лекарственных средств Марко Кавалери подтвердил наличие связи между вакциной AstraZeneca и образованием тромбов, сказав прямо: отрицать это и дальше – нельзя.

"Теперь мы можем сказать, что связь с вакциной очевидна. Однако что вызывает эту реакцию, мы до сих пор не знаем", – объяснил представитель регулятора.

Но отказываться от этого препарата Кавалери не советует. Он уверен, что польза от применения AstraZeneca все равно перевешивает все возможные риски.

Несмотря на это, в ВОЗ заявили об отсутствии доказательств того, что вакцинация от коронавируса имеет отношение к тромбозам, но министры здравоохранения ЕС решили встретится 7 апреля и обсудить этот вопрос.

Но вряд ли подобная ремарка сумеет разубедить лидеров стран использовать эту вакцину – после заявления EMA Южная Корея объявила, что приостанавливает использование препарата AstraZeneca.

Британия, в свою очередь, остановила испытание ее на детях, а также рекомендовала не применять на пациентах младше 30 лет. По состоянию на 31 марта в стране известно о 79 случаях различных тромбозов у людей, которых вакцинировали Vaxzevria, 19 из них скончались (включая 13 женщин).

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Просто редкая "побочка"

После Кавалери комитет EMA по безопасности призвал внести образование тромбов после вакцинации в список очень редких побочных эффектов Vaxzevria.

На этом фоне в комитете рекомендуют немедленно обратиться за медицинской помощью при появлении таких симптомов тромбоза после вакцинации:

одышка;

боль в груди;

отеки ног;

постоянная боль в животе или желудке:

неврологические симптомы, в том числе сильные и постоянные головные боли или ухудшение зрения;

крошечные пятна крови под кожей вне места укола.

"Сочетание тромбов и низкого уровня тромбоцитов встречается очень редко, а общие преимущества вакцины в предотвращении COVID-19 перевешивают риски побочных эффектов", – подчеркнули в комитете.

"Единственным правдоподобным объяснением" таких симптомов называют иммунный ответ организма на инъекцию, который похож на последствия приема препарата гепарин.