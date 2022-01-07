Переговоров не будет: Токаев заявил о плане "убить всех"

В Казахстане 2 января начались акции протеста. Коллаж "Сегодня"
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что власти не будут вести переговоров с демонстрантами с оружием.
Об этом он сообщил в своем Twitter на английском языке.
Заявление президента Казахстана
"Они избивали и убивали полицейских и молодых солдат, поджигали административные здания, грабили частные дома и магазины, убивали обычных граждан, насиловали молодых женщин. По моему мнению – никаких переговоров с террористами, мы должны их убивать", – написал Токаев.
Президент Казахстана Токаев утверждает, что на Алматы было как минимум шесть волн атак. По его словам, участников было 20 тысяч. Многие из них говорили не на казахском языке.
Токаев убежден, что "Казахстан столкнулся с хорошо подготовленными и скоординированными исполнителями и террористическими группами, прошедшими подготовку за пределами страны".
Ситуация
- В Казахстане 2 января начались акции протеста из-за повышения цен на топливо в два раза.
- После трех дней демонстраций президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство, ввел государственное регулирование цен и объявил режим ЧП в трех регионах, однако протесты продолжились.
- В Алматы вечером 4 января и в ночь на 5-е произошли столкновения митингующих с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты.
- Вскоре протестующие начали поджигать полицейские машины, а спецназ пошел в наступление, открыв огонь.
- 6 января в Казахстан начали прибывать российские военные в рамках помощи дружественному государству из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
- По данным СМИ, Россия отправила в Казахстан на подавление протестов формирования, которые принимали участие в военных действиях на Донбассе и в оккупации Крыма.
- Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Украине Дархан Калетаев считает, что в течение 2-3 дней ситуация в стране вернется под контроль властей.
- Власти Казахстана в последний раз предупредили вооруженных протестующих, которые отказываются подчиняться правоохранителям, что по ним будет открыт огонь на поражение.
- США предупредили Казахстан о планах военных РФ – заявление Блинкена