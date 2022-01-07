Переговоров не будет: Токаев заявил о плане "убить всех"

В Казахстане 2 января начались акции протеста. Коллаж "Сегодня"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что власти не будут вести переговоров с демонстрантами с оружием.

Об этом он сообщил в своем Twitter на английском языке.

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Заявление президента Казахстана

"Они избивали и убивали полицейских и молодых солдат, поджигали административные здания, грабили частные дома и магазины, убивали обычных граждан, насиловали молодых женщин. По моему мнению – никаких переговоров с террористами, мы должны их убивать", – написал Токаев.

Президент Казахстана Токаев утверждает, что на Алматы было как минимум шесть волн атак. По его словам, участников было 20 тысяч. Многие из них говорили не на казахском языке.

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Токаев убежден, что "Казахстан столкнулся с хорошо подготовленными и скоординированными исполнителями и террористическими группами, прошедшими подготовку за пределами страны".

Ситуация