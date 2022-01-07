Президент Казахстана провел заседание контртеррористического штаба: о чем говорили

Касым-Жомарт Токаев провел заседание контртеррористического штаба в 7 часов утра по местном времени/Фото: сайт президента Казахстана, NUZ.KZ, коллаж: "Сегодня"

В 7 часов утра по местному времени Казахстан в резиденции Акорда президент Касым-Жомарт Токаев провел совещание по ситуации в стране.

Об этом сообщается на сайте президента Казахстана.

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Детали

На заседании рассмотрены оперативная обстановка в стране, ход антитеррористической операции, ситуация в регионах.

"Началась операция антитеррор. Силы правопорядка проводят напряженную работу. Конституционный порядок в основном восстановлен во всех регионах страны. Местные органы контролируют ситуацию. Но террористы по-прежнему применяют оружие, наносят ущерб имуществу граждан. Поэтому контртеррористические акции следует продолжать до полного уничтожения боевиков", — заявил Касым-Жомарт Токаев.

Военные ОДКБ

На заседание сообщили, что в Казахстан начали прибывать подразделения объединенного миротворческого контингента ОДКБ для содействия в наведении порядка. Этот контингент будет на территории страны ограниченный период времени для реализации в основном функций прикрытия и обеспечения охраны стратегических объектов.

Президент Казахстана отдал ряд распоряжений по дальнейшей стабилизации ситуации в стране.

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Ситуация

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