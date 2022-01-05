Президент Казахстана Токаев распустил правительство

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение об отставке правительства 5 января/Фото: egemen.kz, коллаж: "Сегодня"
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распустил правительство. Это произошло после массовых протестов в стране.
Соответствующий указ появился на сайте главы государства утром.
Детали
Распустив правительство, власти Казахстана выполнили одно из требований "Майдана".
Протестующие также призывали президента подать в отставку и снизить цены на сжиженный газ, который с нового года вырос вдвое — до 120 тенге за литр (около 7 гривен).
События в Казахстане
- В Казахстане на улицы вышли тысячи протестующих, которые недовольны ростом цен на газ. Полиция в ответ применила силу. Протесты охватили почти весь Казахстан – от крупных городов до небольших сел. Самыми массовыми оказались акции в Атырау (здесь вышло более 5 тысяч человек), Актобе, Уральске. В Алматы, Астане, Шымкенте, Уральске, Талдыкоргане полиция задерживала протестующих, в Алматы – особенно жестко.
- Впоследствии к протестующему народу обратился президент страны Касым-Жомарт Токаев. Он призвал людей не поддаваться на провокации и отказался уходить в отставку.
- Вскоре в стране протестующие начали поджигать полицейские машины, а спецназ пошел в наступление со стрельбой.
- Кроме того, военным пришлось бежать на БТР и другой технике, поскольку люди нападали на них с "голыми руками", а также бросали все, что было рядом в транспортные средства.
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