Принудительная посадка Ryanair в Минске и арест Протасевича. США задумались о санкциях

Самолет Ryanair приземлился в Вильнюсе. Фото Andrius Sytas/Reuters

Президент США Джо Байден сообщил, что вопрос о разработке санкций в отношении властей Беларуси из-за принудительной посадки самолета Ryanair и ареста Протасевича находится в процессе рассмотрения.

"Это в процессе. Я не хочу спекулировать на эту тему, пока мы не завершим", – цитирует ответ Байдена на вопрос о возможных санкциях в отношении Беларуси издание The Hill.

Ранее Байден назвал прямым оскорблением международных норм ситуацию с самолетом Ryanair в Беларуси и сообщил, что поручил разработать меры привлечения к ответственности виновных.

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Напомним, в воскресенье, 23 мая, в Минске экстренно приземлился самолет компании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс. Сначала сообщали якобы о минировании борта, но позже выяснилось, что лайнер вынудили сесть с помощью истребителя – и все это ради ареста экс-главреда NEXTA Романа Протасевича. Также была задержана его девушка.

По данным белорусской оппозиции, власти Беларуси через диспетчеров угрожали сбить самолет Ryanair, в котором летел Роман Протасевич, если лайнер не выполнит экстренную посадку в Минске.