Принудительная посадка самолета Ryanair. ICAO собирает экстренное заседание

Данный случай, по мнению ICAO, может противоречить Конвенции о международной гражданской авиации

Заседание состоится 27 мая. Фото Andrius Sytas/Reuters

Международная организация гражданской авиации (ICAO) проведет сегодня, 27 мая, незапланированное заседание из-за ситуации с принудительной посадкой Ryanair и ареста Романа Протасевича в Минске.

Об этом говорится в заявлении ICAO в Twitter.

"Президент Совета ICAO созвал срочное заседание 36 дипломатических представителей в Совете ICAO 27 мая по поводу инцидента, связанного с рейсом Ryanair FR4978 в воздушном пространстве Беларуси 23 мая 2021 года", — говорится в заявлении организации.

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Напомним, в воскресенье, 23 мая, в Минске экстренно приземлился самолет компании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс. Сначала сообщали якобы о минировании борта, но позже выяснилось, что лайнер вынудили сесть с помощью истребителя – и все это ради ареста экс-главреда NEXTA Романа Протасевича. Также была задержана его девушка.

По данным белорусской оппозиции, власти Беларуси через диспетчеров угрожали сбить самолет Ryanair, в котором летел Роман Протасевич, если лайнер не выполнит экстренную посадку в Минске.