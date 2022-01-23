Путин не нападет: россияне боятся разрухи и голода

Российский оппозиционер Дмитрий Гудков заявил, что россияне не поддерживают войну против Украины. / Фото: Коллаж: Сегодня

Войны России с Украиной не будет, поскольку для россиян это будет очень высокой ценой.

Об этом в эфире программы "Реальная политика" на телеканале "Украина 24" журналист Иван Яковина.

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"Я уверен, что войны не будет. Вторжение не возобновится – по той причине, что очень высока цена. Американцы цену задрали прям очень высоко и тем, что они угрожают ударить уже по Алине Кабаевой (российской спорстменке – прим. ред.) и ее любовнику лично, по тем людям, которые окружают Владимира Путина, то мне кажется, что это уже поставит крест на возможности вторжения", – сказал он.

"Потери будут в 10 раз хуже"

По словам журналиста, потери никого в Москве не интересуют:

"Потери никогда не были сдерживающим фактором – это вообще без вопросов. Главная проблема – это экономические потери. Мы уже видим "превью", что будет Если кто-то следил за российским фондовым рынком, то наверняка видел, что там на десятки процентов он обвалился – за 1 день котировки российских акций потеряли в цене 2 трлн рублей... Потери колоссальные – и это еще до начала вторжения", – отметил Яковина.

Президент Российской Федерации Владимир Путин, фото – novorosinform.org

Он также сказал, что если вторжение России в Украину таки произойдет, то потери будут в 10 раз хуже – уже будет и разруха, и голод. Поэтому президент Владимир Путин на это не решится.

"Россияне не поддерживают войну"

В свою очередь российский оппозиционер Дмитрий Гудков также отметил, что не верит, что Россия начнет полномасштабную войну против Украины:

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"В это я не верю. Здесь причина не только, наверное, в конфискации собственности Алины Кабаевой и всей элиты. В принципе Путин может компенсировать потери спокойно из бюджета России – денег достаточно. Самая ключевая причина – внутриполитическая российская. Во-первых, социология показывает, что россияне не поддерживают эту войну. Т.е. общественное мнение в данном случае категорически против войны – люди боятся войны и самое главное – хорошо относятся к Украине", – сказал он.

Российский оппозиционер Дмитрий Гудков, фото – REUTERS/Valentyn Ogirenko

По словам политика, пропаганда в России не работает:

"Никто не поймет, почему Путин нападает на Украину. Внешняя политика Путина – это всегда продолжение внутренней. Эта война, если состоится, отнимет все, что он набрал. Он потеряет популярность в стране и это на самом деле чревато потерей власти – я уже не говорю про человеческие потери, потому что никакой легкой войны не будет".

Также политик заявил, что Владимир Путин получил все, что хотел:

"Обратите внимание, что Путин возглавляет топ мировых новостей... Весь мир обсуждает – нападет ли Россия или нет. Т.е. Путин доказал всем, что он – тот самый политик, который может перейти любые красные линии".

Напомним, в России отреагировали на заявление МИД Великобритании о том, что Кремль планирует после вторжения в Украину сделать главой временной администрации пророссийского политика. В числе возможных кандидатов назвали бывшего народного депутата Евгения Мураева.

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В МИД РФ назвали заявление британских коллег дезинформацией и провокационной деятельностью.

При этом президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Washington Post заявил, что если РФ решится на полномасштабную войну, то начнет с украинских регионов, где живут люди с родственными связями в России.

"Харьков, находящийся под контролем правительства Украины, может быть оккупирован. России нужен предлог: скажут, что защищают русскоязычное население. После оккупации и аннексии Крыма мы понимаем, что это осуществимо и может произойти", – сказал он.

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