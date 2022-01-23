Путін не нападе: росіяни бояться розрухи та голоду

Російський опозиціонер Дмитро Гудков заявив, що росіяни не підтримують війну проти України / Фото: Колаж: Сьогодні

Війни Росії з Україною не буде, бо для росіян це буде дуже високою ціною.

Про це в ефірі програми "Реальна політика" на телеканалі "Україна 24" сказав журналіст Іван Яковина.

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"Я впевнений, що війни не буде. Вторгнення не відновиться – з тієї причини, що дуже висока ціна. Американці ціну задерли прямо дуже високо і тим, що вони загрожують вдарити вже по Аліні Кабаєвій (російській спортсменці. – Ред.) та її коханцю особисто, по тих людях, які оточують Володимира Путіна, то мені здається, що це вже поставить хрест на можливості вторгнення", – сказав він.

"Втрати будуть у 10 разів гірші"

За словами журналіста, втрати нікого в Москві не цікавлять:

"Втрати ніколи не були стримуючим фактором – це взагалі без питань. Головна проблема – це економічні втрати. Ми вже бачимо "прев'ю", що буде. Якщо хтось стежив за російським фондовим ринком, то, напевно, бачив, що там на десятки відсотків він впав – за 1 день котирування російських акцій втратили в ціні 2 трлн рублів... Втрати колосальні – і це ще до початку вторгнення", – зазначив Яковина.

Президент Російської Федерації Володимир Путін, фото – novorosinform.org

Він також сказав, що якщо вторгнення Росії в Україну таки відбудеться, то втрати будуть у 10 разів гіршими – вже буде і розруха, і голод. Тому президент Володимир Путін на це не наважиться.

"Росіяни не підтримують війну"

Своєю чергою російський опозиціонер Дмитро Гудков також зазначив, що не вірить, що Росія розпочне повномасштабну війну проти України:

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"У це я не вірю. Тут причина не лише, напевно, у конфіскації власності Аліни Кабаєвої та всієї еліти. У принципі Путін може компенсувати втрати спокійно з бюджету Росії – грошей достатньо. Найголовніша причина – внутрішньополітична російська. По-перше, соціологія показує, що росіяни не підтримують цієї війни. Тобто громадська думка в даному випадку категорично проти війни – люди бояться війни та найголовніше – добре ставляться до України", – сказав він.

Російський опозиціонер Дмитро Гудков, фото – REUTERS/Valentyn Ogirenko

За словами політика, пропаганда у Росії не працює:

"Ніхто не зрозуміє, чому Путін нападає на Україну. Зовнішня політика Путіна – це завжди продовження внутрішньої. Ця війна, якщо відбудеться, забере все, що він набрав. Він втратить популярність у країні, і це насправді загрожує втратою влади – я вже не говорю про людські втрати, тому що ніякої легкої війни не буде".

Також політик заявив, що Володимир Путін отримав усе, що хотів:

"Зверніть увагу, що Путін очолює топ світових новин... Весь світ обговорює – чи нападе Росія чи ні. Тобто Путін довів усім, що він – той політик, який може перейти будь-які червоні лінії".

Нагадаємо, у Росії відреагували на заяву МЗС Великої Британії про те, що Кремль планує після вторгнення в Україну зробити головою тимчасової адміністрації проросійського політика. У числі можливих кандидатів назвали колишнього народного депутата Євгена Мураєва.

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У МЗС РФ назвали заяву британських колег дезінформацією та провокаційною діяльністю.

При цьому президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю The Washington Post заявив, що якщо РФ зважиться на повномасштабну війну, то почне з українських регіонів, де мешкають люди зі спорідненими зв'язками в Росії.

"Харків, який перебуває під контролем уряду України, може бути окупований. Росії потрібен привід: скажуть, що захищають російськомовне населення. Після окупації та анексії Криму ми розуміємо, що це можливо і може статися", – сказав він.

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