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Разведка Финляндии иронично оценила вопли и угрозы России по поводу НАТО

София Ковнир
24 мая, 07:34
Эсапекки Вехкаоя заявил, что планы и реальность в РФ отличаются

Россия угрожает Финляндии после вступления в НАТО. Фото: коллаж "Сегодня"

После вступления Финляндии в НАТО Россия будет говорить о необходимости усилить границу с Альянсом. Но из-за нехватки ресурсов страна-агрессор не сможет этого сделать. Планы и реальность в РФ отличаются.

Об этом заявил глава разведывательного центра Оборонных сил Финляндии полковник Эсапекки Вехкаоя, передает Yle.

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По его словам, Россия заявит о необходимости усилить свое военное присутствие на новой границе с НАТО, однако планы и реальность в РФ отличаются.

По мнению Вехкаоя, ближайшие несколько лет в этом направлении не будет принятия значительных практических мер, так как российская армия понесла и продолжает нести значительные потери в Украине.

Вехкаоя добавил, что военная разведка Финляндии обладает очень хорошей способностью видеть и слышать, что происходит в соседних регионах.

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Путь в НАТО

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