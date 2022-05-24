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Розвідка Фінляндії іронічно оцінила крики та погрози Росії щодо НАТО

Софія Ковнір
24 травня, 07:34
Есапеккі Вехкаоя заявив, що плани та реальність у РФ відрізняються

Росія погрожує Фінляндії після вступу до НАТО. Фото: колаж "Сьогодні"

Після вступу Фінляндії до НАТО Росія говоритиме про необхідність посилити кордон із Альянсом. Але через брак ресурсів країна-агресорка не зможе цього зробити. Плани та реальність у РФ відрізняються.

Про це заявив голова розвідувального центру Оборонних сил Фінляндії полковник Есапеккі Вехкаоя, передає Yle.

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За його словами, Росія заявить про необхідність посилити свою військову присутність на новому кордоні з НАТО, проте плани та реальність у РФ відрізняються.

На думку Вехкаоя, найближчі кілька років у цьому напрямку не буде вжито значних практичних заходів, оскільки російська армія зазнала і продовжує зазнавати значних втрат в Україні.

Вехкаоя додав, що воєнна розвідка Фінляндії має дуже хорошу здатність бачити і чути, що відбувається у сусідніх регіонах.

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Шлях до НАТО

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