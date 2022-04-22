Российская армия состоит из пьяниц – Фейгин

Фейгин об армии РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Российский адвокат и политический деятель Марк Фейгин прокомментировал возможные репрессии в России по поводу разворовывавших средства генералов и отметил, что Путин готов к любым потерям. То есть он готов закрыть глаза даже на военные преступления, поэтому кража денег – это только повод для наказания, настоящая причина – невыполненные задачи.

Об этом Фейгин рассказал в интервью телеведущей Наташе Влащенко на Youtube-канале "Украина 24".

Реклама

"За семь дней фактически должны были полностью взять Киев. Этого не произошло. А по российской традиции, по-другому никогда там не было, на государственном уровне такого масштаба все время у проблемы должно быть имя, фамилия и отчество", – сказал Фейгин.

Политический деятель выразил убеждение, что в опале Путина сейчас бесспорно находятся первые лица, в частности Шойгу и Герасимов. В последнем выступлении Шойгу не говорил о войне в Украине, хотя должен.

Реклама

"То есть видимые изменения в командовании произошли, но это неформально. Дворникова назначили. Был один, стал другой, характер операции тоже изменился. А Шойгу и Герасимова отстранили, это однозначно. Булгаков там такой, замминистра. В Генштабе есть ряд лиц, которым больше предоставлено полномочий решать текущие оперативные задачи. Это никогда не будет заявлено публично" , – считает Фейгин.

В России происходит перетряска аппарата. Путин ищет кого-то, кто смог бы выполнить задачу. Фейгин отмечает, что это невозможно, Путин просто тешит себя иллюзиями, что молодые более агрессивные генералы как-то решат поставленные цели.

"На самом деле отгадка всей этой истории в том, что их таких нет. Потому что это не просто военное руководство талантливое или неспособное ни к чему – пьяницы, вся российская армия состоит из пьяниц. Возле Генштаба рядом несколько ресторанов, они постоянно там все пьют. В российской армии настолько большое количество проблем и об этом никто не говорил. В танках стоят стулья, понимаете. И совершенно очевидно, что у этого нет решения, никакой Дворников, он, кстати, клинический алкоголик, ни другие, они не решат ему эту проблему", – сказал Фейгин.

Реклама

По его мнению, слухи о репрессиях в России истинны.

"Я думаю, что действительно опала идет, возможно, кого-то и схватили, например, Осипова из Черноморского флота, командующего, после гибели крейсера "Москва" точно взяли. Я думаю, что здесь есть и преувеличение, но есть и большая тайна. Генерал Беседа может и не сидеть в Лефортово, я допускаю это, но то, что он отстранен от пятого управления – это точно. То, что с Сурковым ведут беседы разного рода – это точно. И что он отвечает на эти вопросы никто не знает, он никогда этого не скажет, потому что цена этого – его жизнь" , – добавил Фейгин.

Генерал ФСБ в застенке сдал Суркова

Российский публицист Андрей Пионтковский заявил, что руководитель отдела внешней разведки ФСБ РФ Сергей Беседа сдал экс-советника Владимира Путина Владислава Суркова во время разговора со следователем в тюрьме Лефортова. В результате, Сурков был отправлен под домашний арест по делу о растрате средств, выделенных "на политическую работу РФ в Украине". Об этом Пионтковский сказал в интервью с телеведущей Наталией Влащенко на YouTube-канале "Украина 24".

"Это естественно, когда военное поражение. Оно всегда обостряет отношение между фюрером с одной стороны и Генштабом и спецслужбами с другой. По очень простой причине – нужно ответить на вечный вопрос: кто виноват? Фюрер со своими идиотскими планами или генералы, которые не смогли выполнить его блистательных начертаний, или спецслужбы, давшие неправильную информацию?" – сказал Пионтковский.

По его словам, первыми пали спецслужбы.

"Сурков явно пошел по делу Беседы. Месяц он просидел под домашним арестом, а потом его отправили в знаменитую пыточную в Лефортово. И там, видимо, выбивать из него особо не пришлось. Беседа с удовольствием беседует со следователем. И первого он выдал Суркова. Впрочем, выдавать никого не нужно было. Все прекрасно знают, что начальство кроме того, что занимается своими имперскими упражнениями, параллельно совершенно безудержно ворует, и то, что Беседа и Сурков воровали десятки миллионов долларов", – добавил Пионтковский.

Если бы вся "операция" пошла по плану, то "герой России" Беседа получил бы еще одного "героя", так же и Сурков.

"Их арестовали не за воровство, а за провал операции", – сказал Пионтковский.

Читайте также: