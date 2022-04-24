Швейцария блокирует поставки немецкого оружия в Украину

Швейцария ограничивает реэкспорт военной техники в зоны конфликтов / Коллаж "Сегодня"
Швейцария задержала поставки немецкого оружия в Украину, заблокировав реэкспорт боеприпасов швейцарского производства. Германияприсылала Швейцарии два запроса и на оба получила отрицательный ответ.
Об этом сообщает SonntagsZeitung, пишет РБК-Украина.
Что известно
Marder, произведенный немецкой компанией Rheinmetall, использует боеприпасы, произведенные в Швейцарии. Однако Швейцария ограничивает реэкспорт такой военной техники в зоны конфликтов.
"На оба запроса Германии был дан отрицательный ответ со ссылкой на швейцарский нейтралитет и критерии обязательного отказа в соответствии с законодательством о военных материалах", – сказал представителя Государственного секретариата Швейцарии по экономическим вопросам.
Швейцария приняла санкции Европейского Союза, призванные наказать Россию за вторжение в Украину. Также представители страны заявили, что нейтралитет Швейцарии не позволяет поставлять оружие в зоны конфликта.
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