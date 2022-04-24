Швейцарія блокує постачання німецької зброї в Україну

Швейцарія обмежує реекспорт військової техніки в зони конфліктів / Колаж "Сьогодні"

Швейцарія затримала постачання німецької зброї в Україну, заблокувавши реекспорт боєприпасів швейцарського виробництва. Німеччина надсилала Швейцарії два запити і на обидва отримали негативну відповідь.

Про це повідомляє SonntagsZeitung, пише РБК-Україна.

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Що відомо

Marder, виготовлений німецькою компанією Rheinmetall, використовує боєприпаси, виготовлені у Швейцарії. Однак Швейцарія обмежує реекспорт такої військової техніки у зони конфліктів.

"На обидва запити Німеччини було дано негативну відповідь з посиланням на швейцарський нейтралітет та критерії обов'язкової відмови відповідно до законодавства про військові матеріали", – сказав представник Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань.

Швейцарія ухвалила санкції Європейського Союзу, покликані покарати Росію за вторгнення в Україну. Також представники країни заявили, що нейтралітет Швейцарії не дозволяє постачати зброю до зон конфлікту.

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