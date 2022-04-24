Швейцарія блокує постачання німецької зброї в Україну

Швейцарія обмежує реекспорт військової техніки в зони конфліктів / Колаж "Сьогодні"
Швейцарія затримала постачання німецької зброї в Україну, заблокувавши реекспорт боєприпасів швейцарського виробництва. Німеччина надсилала Швейцарії два запити і на обидва отримали негативну відповідь.
Про це повідомляє SonntagsZeitung, пише РБК-Україна.
Що відомо
Marder, виготовлений німецькою компанією Rheinmetall, використовує боєприпаси, виготовлені у Швейцарії. Однак Швейцарія обмежує реекспорт такої військової техніки у зони конфліктів.
"На обидва запити Німеччини було дано негативну відповідь з посиланням на швейцарський нейтралітет та критерії обов'язкової відмови відповідно до законодавства про військові матеріали", – сказав представник Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань.
Швейцарія ухвалила санкції Європейського Союзу, покликані покарати Росію за вторгнення в Україну. Також представники країни заявили, що нейтралітет Швейцарії не дозволяє постачати зброю до зон конфлікту.
Озброєння з усього світу
- 19 квітня стало відомо, що влада Румунії готується передати ЗСУ партію летальної зброїіз резервів Міноборони своєї країни.
- 18 квітня парламент Італії ухвалив практично одноголосно рішення про відправку зброї Україні.
- Днем раніше було заявлено, що в Україні "почали прибувати" вантажіз останнього пакету допомоги адміністрації президента США Джо Байден нашій країні.
- Тижнем раніше Президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян всього світу та попросив допомогти донести керівникам їхніх країн інформацію про те, що необхідно Україні, щоб зупинити війну. У тому числі Київ попросив зброю.
- Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що у Німеччині пообіцяли поставити важке озброєнняУкраїною.
Раніше ми писали:
- Світ має бути готовим до того, що Путін застосує ядерну зброю – Нуланд
- Зеленський оцінив ризик вторгнення РФ, якби Україна залишила собі ядерну зброю