Ситуация в Казахстане: протестующих не напугали предупреждением об огне на поражение (видео)

Люди не боятся правоохранители/Фото: NUZ.KZ, коллаж: "Сегодня"

В Казахстане люди не ушли с мест протестов, даже несмотря на последнее предупреждение властей, что правоохранители будут открывать огонь на поражение. Это касается протестующих, у которых есть с собой оружие.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Несмотря на Рождество, протесты в Казахстане продолжаются. Сетью распространяют видео, на которых можно увидеть, что происходит в стране после полуночи. Людей не пугает тот факт, что могут начать очередную "зачистку".

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