Панджшер пал? Что сейчас происходит в Афганистане

Фронт национального сопротивления против формирований "Талибана" / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
В соцсетях появилось сообщение, что движение "Талибан", контролирующее Афганистан вот уже почти месяц, захватило мятежную провинцию Панджшер. Лидеры Фронта народного сопротивления отрицают это.
Талибы начали наступление на Панджшер. Первая атака отбита
Победа талибов?
Об этом сообщает, в частности, сотрудник гуманитарных миссий в Афганистане Эндрю Уоткинс. "Внутри "Талибана" отмечают предполагаемое падение Панджшера. На улицах Кабула слышен салют из автоматов", – написал Уоткинс.
По данным турецкой газеты Yeni Safak, лидеры Фронта народного сопротивления – вице-президент Афганистана Амрулла Салех и Ахмад Масуд – на вертолетах вылетели в Таджикистан.
Заявления сопротивления
Официальных подтверждений этой информации пока нет. На своей странице в Твиттере Ахмад Масуд написал, что никто бежать не собирается.
"Новости о завоевании Панджшера циркулируют в пакистанских СМИ. Это фейк. Завоевание Панджшера будет моим последним днем в Панджшере, иншаллах!", – написал Ахмад.
По мнению Масуда, распространение фейковых сообщений означает, что талибы столкнулись с ожесточенным сопротивлением и некоторые их отряды сбежали с поля боя.
Как развиваются события
- После того, как весной США начали вывод войск из Афганистана, движение "Талибан" быстро и почти без сопротивления захватило столицы более 20 провинций страны.
- 13 августа 2021 года талибы вошли в Кабул. После непродолжительных переговоров из страны улетел президент Ашраф Гани.
- Десятки тысяч афганцев покинули свои дома. Соединенные Штаты и другие страны в срочном порядке начали эвакуировать сотрудников своих посольств в Кабуле. На некоторых самолетах смогли вылететь за границу несколько сотен афганцев.
- В конце августа представители "Талибан" заверяли, что ведут переговоры по созданию инклюзивного правительства республики.
- Движение "Талибан" 1 сентября начало наступление на формирования антиталибского сопротивления в провинции Панджшер. Это произошло в ответ на проваленные переговоры между сопротивлением и талибами.