Панджшер пал? Что сейчас происходит в Афганистане

Фронт национального сопротивления против формирований "Талибана" / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

В соцсетях появилось сообщение, что движение "Талибан", контролирующее Афганистан вот уже почти месяц, захватило мятежную провинцию Панджшер. Лидеры Фронта народного сопротивления отрицают это.

Победа талибов?

Об этом сообщает, в частности, сотрудник гуманитарных миссий в Афганистане Эндрю Уоткинс. "Внутри "Талибана" отмечают предполагаемое падение Панджшера. На улицах Кабула слышен салют из автоматов", – написал Уоткинс.

По данным турецкой газеты Yeni Safak, лидеры Фронта народного сопротивления – вице-президент Афганистана Амрулла Салех и Ахмад Масуд – на вертолетах вылетели в Таджикистан.

Заявления сопротивления

Официальных подтверждений этой информации пока нет. На своей странице в Твиттере Ахмад Масуд написал, что никто бежать не собирается.

"Новости о завоевании Панджшера циркулируют в пакистанских СМИ. Это фейк. Завоевание Панджшера будет моим последним днем в Панджшере, иншаллах!", – написал Ахмад.

Силы сопротивления насчитывают более 20 тысяч человек

По мнению Масуда, распространение фейковых сообщений означает, что талибы столкнулись с ожесточенным сопротивлением и некоторые их отряды сбежали с поля боя.

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