Панджшер пав? Що зараз відбувається в Афганістані

Фронт національного спротиву проти формувань "Талібану" / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

У соцмережах з'явилося повідомлення, що рух "Талібан", що контролює Афганістан ось уже майже місяць, захопив бунтівну провінцію Панджшер. Лідери Фронту народного опору заперечують це.

Перемога талібів?

Про це повідомляє, зокрема, співробітник гуманітарних місій в Афганістані Ендрю Уоткінс. "Всередині "Талібану" відзначають передбачуване падіння Панджшеру. На вулицях Кабулу чути салют з автоматів", – написав Уоткінс.

За даними турецької газети Yeni Safak , лідери Фронту народного опору – віце-президент Афганістану Амрулла Салех і Ахмад Масуд – на вертольотах вилетіли в Таджикистан.

Заяви опору

Офіційних підтверджень цієї інформації поки немає. На своїй сторінці в Твіттері Ахмад Масуд написав, що ніхто бігти не збирається.

"Новини про завоювання Панджшеру циркулюють в пакистанських ЗМІ. Це фейк. Завоювання Панджшеру буде моїм останнім вдень в тут, іншаллах!", – написав Ахмад.

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На думку Масуда, поширення фейковий повідомлень означає, що таліби зіткнулися із запеклим опором і деякі їх загони втекли з поля бою.

Як розвиваються події