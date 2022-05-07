США предоставит Украине военную помощь еще на 150 млн долларов – что получим

Украины получит еще огромную помощь от Америки. Фото: коллаж "Сегодня"

США предоставит Украине помощь по безопасности на сумму до 150 миллионов долларов. Эта помощь должна "удовлетворить критические потребности Украины", поскольку российские войска продолжают наступать на Восток. Отметим, что США за президентство Джо Байдена выделила нашей стране около 4,5 миллиарда долларов безопасности.

Об этом сообщили в Министерстве обороны США.

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В пакет помощи входят:

25 тысяч 155-мм артиллерийских снарядов

3 противоартиллерийские системы AN/TPQ-36

электронное оборудование для подавления помех

запчасти для техники

Американская помощь

В Минобороны США рассказали, что делятся с Украиной данными разведки о ситуации на поле боя, однако не передают информацию о местоположении высших военачальников армии РФ.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что Соединенные Штаты продолжают поставлять оружие Украине. В пятницу, 6 мая, поступит новая партия. Предположительно – еще 5000 противотанковых ракет Javelin.

Украинский генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко рассказал, что в Украину уже поступило оружие, благодаря которому ВСУ планируют "перемолоть армию и технику противника". Речь об американских гаубицах, с которыми сейчас учатся работать украинские военнослужащие.

Также ожидаем американские бронетранспортеры М113, которые недавно отправили США в Украину.

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