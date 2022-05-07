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США предоставит Украине военную помощь еще на 150 млн долларов – что получим

София Ковнир
7 мая, 07:48
Америка за президентство Джо Байдена выделила нашей стране около 4,5 миллиарда долларов безопасности

Украины получит еще огромную помощь от Америки. Фото: коллаж "Сегодня"

США предоставит Украине помощь по безопасности на сумму до 150 миллионов долларов. Эта помощь должна "удовлетворить критические потребности Украины", поскольку российские войска продолжают наступать на Восток. Отметим, что США за президентство Джо Байдена выделила нашей стране около 4,5 миллиарда долларов безопасности.

Об этом сообщили в Министерстве обороны США.

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В пакет помощи входят:

  • 25 тысяч 155-мм артиллерийских снарядов
  • 3 противоартиллерийские системы AN/TPQ-36
  • электронное оборудование для подавления помех
  • запчасти для техники

Американская помощь

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