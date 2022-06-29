Столтенберг официально пригласил Финляндию и Швецию в НАТО

Йенс Столтенберг пригласит новые страны в НАТО. Фото: коллаж "Сегодня"
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что официально приглашает Финляндию и Швецию присоединиться к НАТО.
Об этом написал нардеп Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.
"Мы приглашаем Финляндию и Швецию присоединиться к Альянсу", – заявил Столтенберг.
Путь в НАТО
- Без сомнений, что Сенат США поддержит заявку Швеции и Финляндии на вступление в Североатлантический альянс. Однако данный процесс собирается тормозить Турция.
- Еще 16 мая турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган настаивал, что его страна не может сказать "да" вступлению Финляндии и Швеции в НАТО из-за курдского вопроса.
- По данным издания The Financial Times со ссылкой на осведомленный источник, 18 мая Анкара заблокировала начало рассмотрения заявок этих стран по ускоренной процедуре.
- Такая позиция Турции очень радует Россию, президент которой Владимир Путин пригрозил, что планы Финляндии и Швеции вступить в НАТО вызовут "ответную реакцию" Кремля.