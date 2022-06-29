Столтенберг официально пригласил Финляндию и Швецию в НАТО

Йенс Столтенберг пригласит новые страны в НАТО. Фото: коллаж "Сегодня"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что официально приглашает Финляндию и Швецию присоединиться к НАТО.

Об этом написал нардеп Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

"Мы приглашаем Финляндию и Швецию присоединиться к Альянсу", – заявил Столтенберг.

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