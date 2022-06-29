Столтенберг офіційно запросив Фінляндію та Швецію у НАТО

Єнс Столтенберг запросить нові країни до НАТО. Фото: колаж "Сьогодні"
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що офіційно запрошує Фінляндію та Швецію приєднатися до НАТО.
Про це написав нардеп Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.
"Ми запрошуємо Фінляндію та Швецію приєднатися до Альянсу", – заявив Столтенберг на саміті у Мадриді.
Шлях до НАТО
- Без сумніву, Сенат США підтримає заявку Швеції та Фінляндії на вступ до Північноатлантичного альянсу. Однак цей процес гальмувала Туреччина.
- Ще 16 травня турецький президент Реджеп Таїп Ердоган наполягав, що його країна не може сказати "так" вступу Фінляндії та Швеції в НАТО через курдське питання.
- За даними видання The Financial Times, що посилається на обізнане джерело, 18 травня Анкара заблокувала початок розгляду заявок цих країн за прискореною процедурою.
- Така позиція Туреччини дуже тішить Росію, президент якої Володимир Путін пригрозив, що плани Фінляндії та Швеції вступити до НАТО викличуть "відповідну реакцію" Кремля.
- 28 червня за підсумками переговорів у Мадриді Туреччина дала все ж таки згоду на розблокування вступу Швеції та Фінляндії у НАТО.
Чого чекати від саміту НАТО в Мадриді
Саміт НАТО відбудеться у Мадриді (Іспанія) 28-30 червня. Очікується, що Північноатлантичний альянс ухвалить рішення у вісім разів збільшити чисельність Сил реагування (до 300 тисяч), а також визначить Росію як головну загрозу. Польща проситиме про збільшення присутності НАТО на своїй території через агресію Росії.
Єнс Столтенберг раніше запевняв, що союзники готові надати додаткову військову підтримку Україні, а члени НАТО мають намір ухвалити "посилений комплексний пакет допомоги", включно з постачанням систем захищеного зв'язку та захисту від безпілотників.
За словами Столтенберга, країни Альянсу беруться забезпечити сильні позиції України на майбутніх переговорах з Росією.