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Столтенберг офіційно запросив Фінляндію та Швецію у НАТО

Софія Ковнір
29 червня, 12:14
Тепер дві країни вступлять у Північноатлантичний Альянс

Єнс Столтенберг запросить нові країни до НАТО. Фото: колаж "Сьогодні"

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що офіційно запрошує Фінляндію та Швецію приєднатися до НАТО.

Про це написав нардеп Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

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"Ми запрошуємо Фінляндію та Швецію приєднатися до Альянсу", – заявив Столтенберг на саміті у Мадриді.

Шлях до НАТО

  • Без сумніву, Сенат США підтримає заявку Швеції та Фінляндії на вступ до Північноатлантичного альянсу. Однак цей процес гальмувала Туреччина.
  • Ще 16 травня турецький президент Реджеп Таїп Ердоган наполягав, що його країна не може сказати "так" вступу Фінляндії та Швеції в НАТО через курдське питання.
  • За даними видання The Financial Times, що посилається на обізнане джерело, 18 травня Анкара заблокувала початок розгляду заявок цих країн за прискореною процедурою.
  • Така позиція Туреччини дуже тішить Росію, президент якої Володимир Путін пригрозив, що плани Фінляндії та Швеції вступити до НАТО викличуть "відповідну реакцію" Кремля.
  • 28 червня за підсумками переговорів у Мадриді Туреччина дала все ж таки згоду на розблокування вступу Швеції та Фінляндії у НАТО.

Чого чекати від саміту НАТО в Мадриді

Саміт НАТО відбудеться у Мадриді (Іспанія) 28-30 червня. Очікується, що Північноатлантичний альянс ухвалить рішення у вісім разів збільшити чисельність Сил реагування (до 300 тисяч), а також визначить Росію як головну загрозу. Польща проситиме про збільшення присутності НАТО на своїй території через агресію Росії.

Єнс Столтенберг раніше запевняв, що союзники готові надати додаткову військову підтримку Україні, а члени НАТО мають намір ухвалити "посилений комплексний пакет допомоги", включно з постачанням систем захищеного зв'язку та захисту від безпілотників.

За словами Столтенберга, країни Альянсу беруться забезпечити сильні позиції України на майбутніх переговорах з Росією.