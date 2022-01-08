Стрельба, блокпосты и закрытый аэропорт – очевидцы рассказывают о ситуации в Алматы

Въезды в Алматы перекрыты блокпостами / Фото ТАСС и Reuters / Коллаж "Сегодня"
Из Казахстана поступают противоречивые сведения о ситуации в Алматы. По официальным данным, бывшая столица страны находится под полным контролем правительственных сил, город полностью окружен блокпостами военных. Однако журналисты продолжают сообщать, что в Алматы до сих пор слышна стрельба.
Об этом, в частности, сообщают журналисты российского агентства ТАСС и телеканала "Дождь".
Глазами журналистов
Команда телеканала "Дождь" снимала у морга, где стоят десятки людей в ожидании сведений о своих родных. "К моргу приехала полиция на служебном автомобиле, охраняющие морг люди навели на полицейских оружие и потребовали опустить автоматы, те подчинились. Охрана морга начала стрелять в воздух, а затем по асфальту и под ноги журналистам. Собравшиеся у морга люди начали вести себя агрессивно и угрожать журналистам", – сообщили журналисты.
Сотрудник российского издания "Можем объяснить", находящийся на месте событий, заявляет, что власти Казахстана по-прежнему не контролируют ситуацию в Алматы.
"Нацгвардия контролирует только центральную площадь у выгоревшего здания городского акимата и тлеющей администрации президента. Военные стреляют в воздух из 20—миллиметровой пушки БТР, чтобы разгонять жителей, периодически собирающихся поглазеть на руины. Журналисты, прибывшие в пятницу в город, за весь день не встретили никаких митингующих или людей с огнестрельным оружием. По всему городу — десятки сожженных автомобилей полиции и армии, во многих до сих пор находятся трупы людей. Их никто не убирает", — написал в своем репортаже Василий Крестьянинов.
Основатель Masa.media и оппозиционного движения Oyan Асем Жапишева написала, что в Алматы очень сложная ситуация, без конца стреляют.
"Насчет российских войск, я думаю Токаев не дурак и понимает, насколько это большой триггер для народа, и это вызовет еще большую ответную реакцию. Даже те люди, которые сидят по домам — выйдут, если российские войска начнут ходить по улицам. В любом случае это смена парадигмы. Сейчас если российские политтехнологи присядут на уши Токаеву, то последует очень серьезное закручивание гаек. И я бы хотела с оптимизмом смотреть на будущее, но пока, по всей поступающей информации, этого нет. Я очень надеюсь, что не права", — отметила Асем.
Аэропорт
Срок открытия международного аэропорта второго города Казахстана Алматы пока не определен.
"Международный аэропорт Алматы закрыт на неопределенный срок. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани", — об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.
Ранее была информация, что аэропорт будет закрыт до 10 января. По данным гостелеканала "Хабар 24", сейчас аэродром Алматы используется для принятия самолетов с военными стран ОДКБ.
Ситуация
- Напомним, протесты вспыхнули в Казахстане 2 января из-за недовольства людей ростом цен на сжиженный газ.
- Точное количество жертв не сообщается. Уполномоченный по правам детей в Казахстане сообщила, что в Алматы от огнестрельного ранения погиб минимум один ребенок.
- Власти начали расследование по факту государственной измены. В числе обвиняемых по данной статье оказался бывший глава Комитета национальной безопасности Казахстана Карим Масимов. Он арестован.
- Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что власти не будут вести переговоров с демонстрантами с оружием.
- Ранее сообщалось, что по работающим в Алматы журналистам и митингующим открыли огонь.