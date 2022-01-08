Стрельба, блокпосты и закрытый аэропорт – очевидцы рассказывают о ситуации в Алматы

Въезды в Алматы перекрыты блокпостами / Фото ТАСС и Reuters / Коллаж "Сегодня"

Из Казахстана поступают противоречивые сведения о ситуации в Алматы. По официальным данным, бывшая столица страны находится под полным контролем правительственных сил, город полностью окружен блокпостами военных. Однако журналисты продолжают сообщать, что в Алматы до сих пор слышна стрельба.

Об этом, в частности, сообщают журналисты российского агентства ТАСС и телеканала "Дождь".

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Глазами журналистов

Команда телеканала "Дождь" снимала у морга, где стоят десятки людей в ожидании сведений о своих родных. "К моргу приехала полиция на служебном автомобиле, охраняющие морг люди навели на полицейских оружие и потребовали опустить автоматы, те подчинились. Охрана морга начала стрелять в воздух, а затем по асфальту и под ноги журналистам. Собравшиеся у морга люди начали вести себя агрессивно и угрожать журналистам", – сообщили журналисты.

Сотрудник российского издания "Можем объяснить", находящийся на месте событий, заявляет, что власти Казахстана по-прежнему не контролируют ситуацию в Алматы.

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"Нацгвардия контролирует только центральную площадь у выгоревшего здания городского акимата и тлеющей администрации президента. Военные стреляют в воздух из 20—миллиметровой пушки БТР, чтобы разгонять жителей, периодически собирающихся поглазеть на руины. Журналисты, прибывшие в пятницу в город, за весь день не встретили никаких митингующих или людей с огнестрельным оружием. По всему городу — десятки сожженных автомобилей полиции и армии, во многих до сих пор находятся трупы людей. Их никто не убирает", — написал в своем репортаже Василий Крестьянинов.

Основатель Masa.media и оппозиционного движения Oyan Асем Жапишева написала, что в Алматы очень сложная ситуация, без конца стреляют.

"Насчет российских войск, я думаю Токаев не дурак и понимает, насколько это большой триггер для народа, и это вызовет еще большую ответную реакцию. Даже те люди, которые сидят по домам — выйдут, если российские войска начнут ходить по улицам. В любом случае это смена парадигмы. Сейчас если российские политтехнологи присядут на уши Токаеву, то последует очень серьезное закручивание гаек. И я бы хотела с оптимизмом смотреть на будущее, но пока, по всей поступающей информации, этого нет. Я очень надеюсь, что не права", — отметила Асем.

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Аэропорт

Срок открытия международного аэропорта второго города Казахстана Алматы пока не определен.

"Международный аэропорт Алматы закрыт на неопределенный срок. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани", — об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.

Ранее была информация, что аэропорт будет закрыт до 10 января. По данным гостелеканала "Хабар 24", сейчас аэродром Алматы используется для принятия самолетов с военными стран ОДКБ.

Ситуация