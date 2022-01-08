Стрілянина, блокпости та закритий аеропорт – очевидці розповідають про ситуацію в Алмати

В'їзди в Алмати перекриті блокпостами / Фото ТАСС та Reuters / Колаж "Сьогодні"

З Казахстану надходять суперечливі відомості про ситуацію в Алмати. За офіційними даними, колишня столиця країни перебуває під повним контролем урядових сил, місто повністю оточене блокпостами військових. Проте журналісти продовжують повідомляти, що в Алмати досі чути стрілянину.

Про це, зокрема, повідомляють журналісти російського агентства ТАРС і телеканалу "Дощ".

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Очима журналістів

Команда телеканалу "Дощ" знімала біля моргу, де стоять десятки людей в очікуванні відомостей про своїх рідних. "До моргу приїхала поліція на службовому автомобілі, люди, що охороняють морг, навели на поліцейських зброю і зажадали опустити автомати, ті підкорилися. Охорона моргу почала стріляти у повітря, а потім по асфальту та під ноги журналістам. Люди, що зібралися біля моргу, почали поводитися агресивно і погрожувати журналістам", – повідомили журналісти.

Співробітник російського видання "Можемо пояснити", що перебуває на місці подій, заявляє, що влада Казахстану, як і раніше, не контролює ситуацію в Алмати.

"Нацгвардія контролює тільки центральну площу біля будівлі міського акімату, що вигорів, і адміністрації президента, яка тліє. Військові стріляють у повітря з 20-міліметрової гармати БТР, щоб розганяти жителів, які періодично збираються подивитися на руїни. Журналісти, які прибули у п'ятницю до міста, за весь день не зустріли жодних мітингувальників чи людей з вогнепальною зброєю. По всьому місту — десятки спалених автомобілів поліції та армії, у багатьох досі трупи людей. Їх ніхто не прибирає", — написав у своєму репортажі Василь Крестьянінов.

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Засновник Masa.media та опозиційного руху Oyan Асем Жапішева написала, що в Алмати дуже складна ситуація, без кінця стріляють.

"Щодо російських військ, я думаю Токаєв не дурень і розуміє, наскільки це великий тригер для народу, і це викличе ще більшу реакцію у відповідь. Навіть ті люди, які сидять по хатах, вийдуть, якщо російські війська почнуть ходити вулицями. У будь-якому разі це зміна парадигми. Зараз якщо російські політтехнологи присядуть на вуха Токаєву, то буде дуже серйозне закручування гайок. І я б хотіла з оптимізмом дивитися на майбутнє, але поки що, за всією інформацією, цього немає. Я дуже сподіваюся, що не права", — наголосила Асем.

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Аеропорт

Термін відкриття міжнародного аеропорту другого міста Казахстану Алмати поки що не визначено.

"Міжнародний аеропорт Алмати закрито на невизначений строк. Про це повідомили у пресслужбі повітряної гавані", — про це повідомив "Інтерфакс" з посиланням на місцеві ЗМІ.

Раніше була інформація, що аеропорт буде закрито до 10 січня. За даними держтелеканалу "Хабар 24", зараз аеродром Алмати використовується для прийняття літаків з військовими країн ОДКБ.

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